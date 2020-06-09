«Фотофест–2020» готовит к показу три больших выставки в Челдябинске

В Историческом музее Южного Урала идет подготовка к очередному «Фотофесту». В этом году он посвящен Кубку мира по художественной фотографии FIAP, местом проведения которого, напомним, был выбран Челябинск.

Ориентировочные даты проведения «Фотофеста–2020» — 19–24 августа. В эти дни южноуральцы и гости региона смогут увидеть три больших фотовыставки.

Во-первых, это выставка по итогам международного конкурса Eurasia Photo Awards, проходившего в октябре 2019 года. В нем участвовало свыше 7,5 тысячи работ от 500 авторов из 60 стран мира. Как один из организаторов смотра, Исторический музей покажет 70 лучших работ конкурса. Они будут размещены в новой галерее «Открытый мир».

Во-вторых, состоится выставка лучших работ Кубка мира по художественной фотографии FIAP трех последних лет. Это время настоящего триумфа российской фотографии на международной арене, так что на выставке будет немало работ наших соотечественников, в том числе челябинцев.

Наконец, третья выставка будет посвящена всенародному карантинному фотоконкурсу «ИЗОляция74». Он стал настоящим фотографическим событием этой весны, удивил как большим числом участников, так и высоким творческим уровнем представленных работ.

Отметим, что «Фотофест» ожидает приезда иностранных гостей, в частности, представителей Международной федерации фотографического искусства (FIAP). С их участием планируется провести несколько творческих встреч, мастер-классов и лекций. Темы встреч и личности гостей пока что в стадии обсуждения.

«В августе после переговоров с представителями FIAP будет решаться вопрос о возможности организации судейства Кубка мира по художественной фотографии в рамках нынешнего «Фотофеста», — добавил руководитель отдела фотонаследия Исторического музея Максим Грицук.