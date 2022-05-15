15.05.2022
Фотовыставка необычных портретов откроется в Челябинской филармонии
14.05.2022
Сотрудники пограничного управления ФСБ посвятили учащихся в кадеты
14.05.2022
Возле ЮУрГУ мотоциклист сбил велосипедистку
14.05.2022
В Челябинске в результате столкновения двух иномарок пострадала женщина
14.05.2022
В Челябинске продолжаются работы по благоустройству новой пешеходной зоны
14.05.2022
Силовики задержали жительницу Миасса, которая расписала тротуары надписями, дискредитирующими ВС РФ
Фотовыставка необычных портретов откроется в Челябинской филармонии
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022