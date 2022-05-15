Фотовыставка необычных портретов откроется в Челябинской филармонии

Челябинская филармония в следующий понедельник, 16 мая, наградит единомышленников и откроет фотовыставку необычных портретов артистов. Мероприятие пройдёт в концертном зале органной и камерной музыки «Родина».

Церемония награждения традиционной специальной премией проводится ежегодно. Она вручается в знак дружбы и признательности партнёрам, коллегам и единомышленникам филармонии. Благодарственные письма и памятные подарки вручат людям, которые в 2022 году внесли значительный вклад в развитие культуры в регионе и, в частности, в развитие и популяризацию академической музыки.

Также в фойе зала «Родина» в этот день состоится открытие фотовыставки «Такой взгляд». На снимках творческие коллективы филармонии предстанут в необычной атмосфере: создатели проекта перенесли их в другие эпохи и обстоятельства. Музыканты перевоплощаются в гусар, рубят дрова, отводят лошадей на водопой, разжигают костёр.

Авторы фотопроекта - театральный художник Сергей Александров и фотохудожник Анжела Шефер.

«Жанровые сценки передают сиюминутность бытия, некие мгновения, – поясняет фотохудожник Анжела Шефер. – Это как в музыке: звуки накрыли тебя и улетучились. Так и на снимках: вот герои сюжета, в атмосфере покоя и счастья рядом с водоворотом жизни, но зритель лишь голову отвернул – а их уже нет. Ушли играть на своих инструментах или репетировать новые вокальные произведения».

Начало церемонии награждения и открытия фотовыставки — в 15:00.