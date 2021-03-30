Фотовыставка о Челябинской области может задержаться в Москве

Председатель челябинского отделения Союза фотохудожников России, директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский представил в Москве выставку, посвященную Челябинской области.

Торжественное открытие экспозиции «Челябинская область в фотографиях. 2019-2020» состоялось сегодня, 30 марта, в рамках Дней Челябинской области в Совете Федераций России.

Владимир Богдановский, являющийся автором проекта, рассказал, что для выставки были выбраны самые удачные работы фотолюбителей, и эти снимки с большой любовью показывают привлекательность региона.

Отклики поступили в ходе знакомства с выставкой челябинской делегации во главе с губернатором Алексеем Текслером, отметившим теплый взгляд фотографов на свой регион. И в этом свете, по его словам, следовало бы показать Челябинскую область на других площадках Москвы, дополнив фотографии выставки QR-кодом с полезной информацией.

Заведующая отделом по связям с общественностью Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская предположила, что фотовыставка может продолжить свое путешествие по столице после завершения Дней Челябинской области в Совете Федерации.

Она рассказала, что основой выставки послужил подготовленный год назад по заказу министерства культуры Челябинской области представительский альбом «Южный Урал. Лучшие фотографии». Для выставки в Совете Федераций были добавлены работы фотоконкурсов «Изоляция74», «Фотомарафон «Один день из жизни Челябинска 2020», «Фотограф года-2020».

В итоге набралось 65 фотографий от 37 авторов, в числе которых Андрей Ткаченко, Андрей Пономарев, Василий Яковлев, Евгений Бочкарев, Владимир Ежов, Юрий Ермолин, Александр Кондратюк, Олег Астахов, Анатолий Шулепов, Евгений Прокофьев, Евгений Попов.