Галерея «Окно» представляет проект Людмилы Калиниченко «Срок годности: неограничен»

В Челябинске в галерее современного искусства «ОкNо» с сегодняшнего дня, 13 января, до 27 февраля будет экспонироваться проект уральской художницы, члена Союза фотохудожников России Людмилы Калиниченко "Срок годности: неограничен", инсталляция, видео-арт.

Данный проект создавался Людмилой Калиниченко в рамках арт-резиденции «Новые истории Екатеринбурга» Фотографического музея «Дом Метенкова» в 2020 году. В 2021 году проект был показан в галерее «Victoria Underground» (Самара), в Фонде В. Смирнова и К. Сорокина (Москва) и на выставке номинантов Премии «Инновация — 2020» (Нижний Новгород).

Проект посвящен изучению современной культуры потребления и производства мяса. Центральной идеей в исследовании автора проекта стало «второе одомашнивание» на клеточном уровне, а ключевым образом — экологичный мясной продукт, для получения которого не потребовалось бы выращивание и дальнейшее убийство животных.

В инсталляции, включающей фотоколлажи, объекты из текстиля и элементы мультимедиа, художница демонстрирует парадокс созданного в пробирке мяса, об изобретении которого наперебой заявляют лаборатории по всему миру. С одной стороны, ученые подчеркивают натуральные качества такого продукта, выращенного из клеток животных, и его идентичность, например, обычному говяжьему стейку. С другой — подобное мясо все равно продолжает оставаться вариацией искусственного.

В проекте «Срок годности: неограничен» Людмила Калиниченко намеренно занимает позицию наивно-ироничного исследователя этого явления. Ее проект становится размышлением на тему границ между настоящим и искусственным и отражает неоднозначность съедобного изобретения.

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