Гастроли: две женские истории на сценах Магнитогорска и Челябинска

Для двух театров области - Челябинского академического театра драмы имени Наум Орлова и Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом» -праздничные дни обернулись напряженной гастрольной работой. Челябинские актёры с 25 по 28 февраля на сцене Магнитогорского театра драмы имени А.С.Пушкина показывают пять спектаклей: «Королевские игры, «Шинель», «Странная миссис Сэвидж», «Шесть блюд из одной курицы» и «Отец Первый». Двумя спектаклями на малой сцене Челябинской драмы (25 и 26 февраля) представлен театр Озёрска – это комедия «Человек из Подольска» и новогодняя сказка для взрослых «Дуры мы, дуры».

Сегодня, 26 февраля, на обеих сценах «женский день», точнее две истории о женских судьбах. Одна – лирическая комедия «Странная миссис Сэвидж» с трогательным и увлекательным сюжетом, другая – весёлая, озорная и непредсказуемая сказка «Дуры мы, дуры».

Постановку челябинского спектакля осуществил режиссёр (он же художник-постановщик) Николай Осминов. В заглавной роли народная артистка России Валентина Качурина. Она играет наследницу многомилионного состояния, миссис Этель Сэвидж, которая оказывается в пансионате для душевнобольных. Попала она туда не волею судьбы, а стараниями своих корыстных детей, которые намерены отобрать наследство у своей чудаковатой, как они считают, матери. Ради денег они готовы на всё. Чувства и дальнейшая судьба близкого человека их не интересует …

Челябинские зрители так оценивали эту постановку:

«Странная миссис Сэвидж" - трогательный, милый, добрый спектакль. В наше время так мало доброты, отзывчивости и сострадания к людям, а спектакль акцентирует внимание именно на этом, что очень важно в наше непростое время».

«Отличный спектакль!!! Валентина Качурина шикарна! Очень понравилась игра Натальи Катасоновой и Олега Барышева. И все прекрасно справились со своими ролями. Спасибо всем участникам и создателям спектакля за те эмоциональные переживания, которые я прожила за время спектакля!».

Теперь слово за магнитогорскими зрителями.

Главные героини Озёрского спектакля «Дуры мы, дуры» - четыре простые женщины, у каждой из которых есть мужья, что не спасает их от одиночества. Но новогодняя ночь должна изменить их судьбу. И именно зритель проявит активность и поможет решить её.

Поставил спектакль режиссёр Никита Золин (он же художник-постановщик). В родном Озёрке и за его пределами он прослыл креативным создателем оригинальных спектаклей, пользующихся огромной популярностью. Драматург (он же главный режиссёр Глазовского драматического театра «Парафраз») Дамир Салимзянов написал пьесу по оригинальным монологам, которые собирались им четыре года. Спектакль «Нашего дома» в 2015 году принимал участие во внеконкурсной программе фестиваля «Золотая маска».

В спектакле, который сегодня увидят челябинские зрители, заняты : Светлана Микулицкая, Ирина Костерина, Юлия Гусева, Яна Сюськина, Андрей Иодловский, заслуженный артист РФ Вохобжон Азимов и Никита Золин.

Вот что написала об этом спектакле Дина Рябова ( ozersk74.ru:) «Хорошо, когда есть подруги, которые не дадут скучать и унывать от одиночества в новогоднюю ночь, ведь именно в это время происходят самые чудесные истории…Одна из таких историй случилась в театре «Наш дом» в канун Нового года. Событие замечательное и радостное – премьера сказки для взрослых «Дуры мы, дуры». Уже само название спектакля настраивало театралов на определенный лад. Но то, что они увидели, стало для них вишенкой на торте уходящего года. Примечательно, что режиссер постановки - тот самый Никита Золин, с завидной регулярностью сражающий зрителей наповал своими творческими идеями. И новый его спектакль получился веселым и непредсказуемым, а зрители даже смогли активно в нём поучаствовать».

Так что и челябинским зрителям тоже посчастливится стать участниками увлекательного озёрского спектакля.