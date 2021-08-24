Гастроли театра Нижнего Новгорода откроет в Челябинске «Павел I»

Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова завершает последний месяц лета обменными гастролями с Нижегородским государственным ордена Трудового Красного Знамени академическим театром драмы имени М. Горького.

Как сообщила нашему корреспонденту заведующая литературной части челябинского театра Елена Ляпунова, гастроли пройдут с 26 по 29 августа одновременно в Челябинске и Нижнем Новгороде в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ.

Для труппы театра имени Наума Орлова эти гастроли станут одним из значимых событий 101 творческого сезона, открытие которого состоится 28 сентября. А сам творческий обмен можно считать его посвящением двум знаменательным датам для обоих театров и городов: предстоящему 100-летию театра драмы Челябинска и 800-летию Нижнего Новгорода.

Гастроли театров должны были состояться еще в сентябре 2020 года, но из-за ковида было принято решение отложить их на год.

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Нижегородцы привезут в Челябинск четыре спектакля: «Павел I», «Вишневый сад», «Брачный договор» и «Метод Гронхольма». И также четыре постановки покажут челябинские актеры зрителям Нижнего Новгороде - это «Время женщин», «Пять вечеров», «Под одной крышей» и «Шесть блюд из одной курицы».

Накануне открытия гастролей ( 25 августа, в 16 часов) в фойе театра драмы имени Н.Орлова состоится пресс-конференция. В ней примут участие руководители обоих театров и известные нижегородские актёры. Откроет гастроли театра Нижнего Новгорода 26 августа спектакль «Павел I».