03.03.2022
На Южном Урале отстранения российских спортсменов от участия в Паралимпийских Играх назвали цирком и издевательством
03.03.2022
«Гнездовье мамонта» челябинских архитекторов признано лучшей концепцией «Урбан Урала»
03.03.2022
«Гнездовье мамонта» челябинских архитекторов признано лучшей концепцией «Урбан Урала»
03.03.2022
На перегоне в Чурилово грузовой поезд сбил женщину
03.03.2022
70-летняя жительница Озерска поверила в любовь и перевела «кавалеру» два с половиной миллиона рублей
03.03.2022
Спецоперация в Украине: как отличить правду от фейка
«Гнездовье мамонта» челябинских архитекторов признано лучшей концепцией «Урбан Урала»
03.03.2022
«Гнездовье мамонта» челябинских архитекторов признано лучшей концепцией «Урбан Урала»
27.01.2022
Жители Челябинска подняли вопрос о сроках устранения коммунальных аварий в домах-памятниках
24.01.2022
Пять старинных зданий Челябинска признаны объектами культурного наследия
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
Будьте бдительны: украинские провокаторы начали информационные атаки на челябинскую молодежь в ВКонтакте
02.03.2022
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022