Грандиозная премьера челябинского театра откроет XII фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

Грандиозная премьера – балет-феерия «Сказки Гофмана»27 и 28 мая откроет XII Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой».

Это новый проект челябинского театра и французского продюсерского центра «Franceconcert». Ранее благодаря этому сотрудничеству были созданы балет «Ида. Любовь и страсть Иды Рубинштейн» и балет-кантата «Кармина Бурана». Хореографом-постановщиком спектакля «Сказки Гофмана» также выступила Надежда Калинина – серебряный призер I Федерального фестиваля «Театральный Олимп», лауреат VIII Международного театрального форума «Золотой Витязь» и V Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны».

«Для меня «Сказки Гофмана» – это абсолютно гениальная опера. Потребовалось немало времени, чтобы адаптировать сюжет под балет с учетом специфики этого жанра, – рассказывает хореограф. – Было непросто, но интересно. Основной акцент в нашей постановке сделан на артистах балета, они исполняют главных героев. Вокалисты и артисты хора в большей степени существуют в концертном исполнении».

В балете, как и в первоисточнике – опере Жака Оффенбаха, – главные женские партии доверены одной исполнительнице. Для солистки это колоссальная нагрузка.

«Если исполнительнице партии Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» нужно показать два противоположенных персонажа, то в нашем спектакле артистке предстоит сменить четыре образа, абсолютно разных как по хореографии, так и по актерской подаче. И это впервые, когда в балете одной солистке нужно исполнять сразу четыре партии: театральной дивы Стеллы – возлюбленной Гофмана, которую мы видим в прологе и эпилоге, а также героинь трех новелл. Это глупая кукла-пустышка Олимпия, безумно душевная, лирическая, страдающая Антония и обольстительная Джульетта», – объясняет Надежда Станиславовна.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки Анастасия Черкас, не меньшая нагрузка ляжет и артиста, воплощающего образ демона – за спектакль он также сменит четыре образа. Но сложнее всех придется исполнителю партии Гофмана.

«Для меня было очень важным выстроить образ главного героя, показать развитие персонажа. Глупая Олимпия, романтичная Антония и соблазнительная Джульетта – это и три составляющие Стеллы, и типы женщин, которые встречаются на пути каждого мужчины. Рассуждать можно как угодно. Но я также вижу, как, переживая любовные неудачи, меняется сам Гофман. В финале это уже совсем другой мужчина, не тот «подросток», интересующийся лишь внешней оболочкой девушек. И я считаю, что каждый поэт, каждый творец должен пройти испытания несчастными романами и быть благодарным этому опыту», – добавила хореограф.

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