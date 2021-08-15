15.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 августа
15.08.2021
В Челябинске завершен капитальный ремонт двух дорог по нацпроекту БКАД
15.08.2021
В Челябинске наградили председателя федерации бокса
14.08.2021
В семи городах Челябинской области в выходные и понедельник - НМУ
14.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
14.08.2021
В субботу православные отмечают происхождение честных древ Животворящего Креста Господня
«Ход конём» выбрал Златоустовский «Омнибус» для открытия нового сезона
22.09.2020
В «Омнибусе» 101-й театральный год открывает «Старший сын»
13.01.2020
Новогоднюю кампанию «Омнибуса» завершила губернаторская ёлка
18.06.2018
Театральный сезон Златоустовского «Омнибуса» завершили Буратино и его друзья
18.09.2017
Юбилеи театральных уроков Златоустовского «Омнибуса»
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021