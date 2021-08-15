«Ход конём» выбрал Златоустовский «Омнибус» для открытия нового сезона

Златоустовский драматический театр «Омнибус» (Златоуст, Челябинская область) готовится к открытию 102-го театрального сезона. Состоялся и традиционный после летнего отпуска сбор труппы, на котором руководители театра рассказали о творческих планах на новый сезон.

«В этот раз труппу «Омнибуса» пополнили трое молодых актеров, - рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова. - Это два выпускника Южно-Уральского государственного института искусств имени Петра Чайковского – Андрей Казачков, Надежда Незнахина и выпускница Пермского государственного института культуры Анна Якушева».

По словам завлита, открытие сезона, намеченное на первое октября, по давней традиции будет отмечено премьерой. Коллектив приступил к работе над комедией - фарсом «Ход конем» по пьесе Владимира Константинова и Бориса Рацера.

«Репертуарная политика любого театра, - объясняет выбор пьесы режиссер-постановщик премьерного спектакля, главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский, - должна выстраиваться контрастно к жизни. Если в обществе не задумываются о нравственных проблемах, театр постоянно должен о них напоминать. А если в обществе слишком много проблем социального характера, театр должен подпитывать зрителей энергией добра, позитивными жизненными перспективами. На сегодняшний день это очень актуально, и, чтобы порадовать зрителя хорошей, доброй комедией, мы взяли на открытие сезона пьесу Рацера и Константинова “Ход конем”».

Когда - то Николай Акимов, художественный руководитель Ленинградского Театра комедии, так говорил о творчестве этих комедиографов: «Их пьесы не нужны ни фестивалям, ни зарубежным поездкам, они не дают никаких наград ни режиссеру, ни актерам. Их пьесы нужны зрителю, который хочет и отдохнуть, и поразмышлять, и в хорошем настроении уйти из театра».

Вместе с Борисом Горбачевским над спектаклем работают его постоянные соавторы: художник - постановщик -заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Башкортостана Виктор Хлыбов (г. Уфа) и художник по костюмам - Лилия Файзулина.

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Вячеслав Борисов, Ольга Зацепина, Алексей Тегленков, Виктория Фролова, Анна Якушева, Андрей Казачков, Наталья Фаустова.