Исторический музей: по «Пушкинской карте» — к книжному сокровищу

В Государственном историческом музее Южного Урала подведены итоги конкурса среди образовательных учреждений Челябинска на самое активное использование «Пушкинской карты» при посещении выставки «Александр I — держав восстановитель».

Напомним, для победы нужно было привести на выставку как можно больше экскурсионных групп с преимущественной оплатой билетов по «Пушкинской карте». Лучший результат, причем с большим отрывом от ближайшего соперника, показал Челябинский юридический колледж. На выставке Музеев Московского Кремля побывали 328 учащихся колледжа в составе 17 групп, из них 232 человека оплатили билет «Пушкинской картой». Туда и отправляется главный приз — роскошный 500-страничный фотоальбом «Челябинская область в фотографиях. 1900–2000. Избранное».

Второе и третье места соответственно заняли Институт спорта, туризма и сервиса (ЮУрГУ) и общеобразовательная школа №91. Им достаются фотоальбомы «Челябинская область в фотографиях. 1900–2000» в пяти томах.

На этой неделе все победители получили призы

Директор Юридического колледжа Дмитрий Крюков по достоинству оценил издание и сразу же распорядился передать его в библиотеку, чтобы ребята узнавали историю Южного Урала и расширяли свои знания о родном крае.

Аналогичная судьба определена и двум пятитомникам «Челябинская область в фотографиях. 1900–2000», вручавшимся за второе и третье места. Особенно впечатлили книги директора Многопрофильного колледжа ИСТиС ЮУрГУ Ольгу Прохорову:



«Шикарно! Уверена, что они будут интересны и студентам, и преподавателям при проведении занятий по истории Южного Урала», - сказала она.