06.09.2022
Исторический музей приглашает челябинцев отметить День города в фольклорном стиле
06.09.2022
В общественном транспорте челябинцы узнают истории появления улиц и площадей
06.09.2022
ВТБ прогнозирует рост рынка розничного кредитования в 1,5 раза во втором полугодии
06.09.2022
В Усть-Катаве перевернулась лодка, сорокалетний мужчина не сумел доплыть до берега
06.09.2022
Абоненты МегаФона в Челябинской области теперь могут звонить через VoWiFi по всей стране
06.09.2022
Челябинцы могут получить водительскую справку за один визит в ГКБ №1
Исторический музей приглашает челябинцев отметить День города в фольклорном стиле
25.08.2022
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на Ночь кино
24.08.2022
Исторический музей приглашает челябинцев вместе отметить День города
16.08.2022
К 100-летию Федора Серебровского: Исторический музей готовит выставку об архитекторах эпохи
09.08.2022
Исторический музей приглашает челябинцев поразмяться и побоксировать в компании известных спортсменов
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022