Исторический музей Южного Урала покажет челябинцам «все краски земли»

На выставке «Минералы в жизни древних южноуральцев», открывшейся в Государственном историческом музее в Челябинске 23-го сентября, можно увидеть «все краски земли».

Золотые изделия со вставками из полудрагоценных камней, серебряная конская упряжь, орудия труда каменного века и артефакты века бронзового, средневековая плита с руническими символами - все эти уникальные экспонаты представлены в отделе «Детский музей» исторического музея Южного Урала.

«Минералы - это «краски земли». Так поэтично назвал их на церемонии открытия доктор исторических наук, археолог, популяризатор древней истории Урала Борис Виноградов. Именно ему принадлежит идея выставки «Минералы в жизни древних южноуральцев», которая рассказывает о несметных сокровищах нашего края, верой и правдой служивших жителям Южного Урала на протяжении 300 тысяч лет», - отметила заведующая отделом по связям с общественностью Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская.

Борис Виноградов подчеркнул, что люди никак не могут понять, каким богатством обладают, тогда как оно находится буквально у нас под ногами.

«Поблагодарим же устроителей выставки за возможность увидеть уральские минералы, игравшие огромную роль в повседневной жизни наших предков», - сказал ученый.

Затем слово взяли коллеги и партнеры. Директор историко-культурного заповедника «Аркаим» Валерий Волик признался, что коллектив учреждения был очень рад присоединиться к этому замечательному проекту.

«Мы представили разные предметы: начиная с каменного века и до средневековья. Удалось даже привезти предметы из драгоценных металлов. Надеюсь, что выставка будет очень посещаемой, в том числе и молодежью - с помощью "Пушкинской карты"», - отметил Валерий Волик.

Заведующая музейно-выставочным комплексом «Народы и технологии Урала» Южно-Уральского государственного университета Юлия Васина (их предметы тоже представлены на выставке) заметила, что к коллекциям каменного века посетители музеев обычно относятся прохладно.

«Но выставка «Минералы в жизни древних южноуральцев» — исключение из правил. Здесь есть что смотреть и есть что обсуждать. Остается только удивляться, как много интересного по этой теме рассеяно по разным музеям Урала, и как здорово, что они на выставке в Детском музее сложились в единое целое», - порадовалась Юлия Васина.

Заведующая музеем археологии и этнографии Челябинского государственного университета Екатерина Чайко добавила, что практически каждая выставка в Историческом музее - это шаг вперед в музейном деле. Проект «Минералы в жизни древних южноуральцев», по ее словам, также поражает научностью, выставочными находками и глубиной своего содержания.

Выставка работает с 23-го сентября по пятое декабря текущего года. Вход в экспозицию «Детский музей» - через западную башню Исторического музея Южного Урала.