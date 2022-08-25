Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на Ночь кино

Государственный исторический музей Южного Урала приглашает к просмотру классики советского кинематографа, насладиться которым можно будет в предстоящую субботу, 27-го августа, на летней эстраде музея.

Вечер «Калейдоскоп улыбок» приурочен ко Дню российского кино. Любители кинематографа смогут проверить свои знания в призовой викторине.

«Приготовьтесь узнать любимые фильмы по одному кадру, а режиссеров - по фотографии», - отмечают в Историческом музее.

В программе вечера - фрагменты фильмов «Свадьба в Малиновке», «Операция Ы...», «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи», «Фильм, фильм, фильм...». В полной версии можно будет посмотреть кино «Великая сила искусства».

Начало - в 21 час. Вход - свободный.