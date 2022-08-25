25.08.2022
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на Ночь кино
25.08.2022
ММК-МЕТИЗ модернизирует складское хозяйство
24.08.2022
ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области задержали подозреваемых в хищении средств спортшколы
24.08.2022
В Челябинске возобновит работу раритетный троллейбус-гармошка
24.08.2022
На улице Румянцева в Челябинске вводят дополнительное ограничение движения
24.08.2022
Полицейские Озерска разыскивают лжеоператора сотовой связи
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на Ночь кино
24.08.2022
Исторический музей приглашает челябинцев вместе отметить День города
16.08.2022
К 100-летию Федора Серебровского: Исторический музей готовит выставку об архитекторах эпохи
09.08.2022
Исторический музей приглашает челябинцев поразмяться и побоксировать в компании известных спортсменов
09.08.2022
В Историческом музее в Челябинске представили историю на кончиках пальцев
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022