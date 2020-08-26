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Большое культурное событие

Историки и краеведы приглашают челябинцев к совместной прогулке по знаковым местам города

Культура
Сегодня, 13:15
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Историки, краеведы и музейные работники приглашают жителей и гостей южноуральской столицы к совместной прогулке по знаковым местам Челябинска.

Экскурсии в компании со знатоками состоятся в областном центре в субботу, 29-го августа. Событие станет первой в своем роде акцией в столице Южного Урала, которая объединит  исторические и культурные образовательные центры, музеи и организации. 

Решив провести у себя экскурсионный флешмоб, Челябинск поддержал инициативу туристского информационного центра Омской области. В нашем городе участие в нем примут сотрудники Челябинского государственного музея изобразительных искусств, Центра историко-культурного наследия, руководитель инициативной группы «АрхиСтраж», известный краевед Юрий Латышев и заместитель директора областного государственного архива, историк Николай Антипин.

Вместе с ними зрители пройдут по интереснейшим экскурсионным маршрутам, раскрывающим основные вехи становления и формирования облика нашего города.

1. Улица Кирова - своеобразное зеркало, в котором отразились все исторические перипетии прошедших веков. Уфимская, Рабоче-крестьянская, имени С. М. Кирова, Кировка -  это разные названия хорошо знакомой жителям центральной улицы города. 

Сотрудники Челябинского государственного музея изобразительных искусств приглашают всех, кому интересны искусство и история Южного Урала, познакомиться с памятниками архитектуры главной пешеходной зоны городского Арбата, а также проникнуться атмосферой социокультурной жизни XVIII- XX веков.

Экскурсия начнется от памятника основателям Челябинска. Продолжительность - 45 минут.

2. Погрузиться в мир тайн, слухов и городских легенд можно с Центром историко-культурного наследия Челябинска. Жители и гости совершат прогулку по знакомым улицам и откроют неизвестные страницы истории города. 

Экскурсия позволит подробно изучить вопрос возникновения памятника Ленину на Алом поле, роль чекистов в создании центральной площади города. 

Будет затронута и тема призраков в Законодательном собрании Челябинской области, и упомянуты курьёзы при возведении памятника на площади Революции. 

Также зрители попробуют разобраться, так ли страшен заброшенный элеватор. Какие-то из этих мифов имеют под собой основу, а некоторые - просто байки. Тем не менее, именно они и делают эту экскурсию привлекательной.

Экскурсия начинается от памятника Ленину на Алом поле. Продолжительность - полтора часа.

3. Другой маршрут будет посвящен страницам истории Танкограда. Совсем недавно Челябинску присвоено почётное звание - Город трудовой доблести, и одним из главных мест города, который лучше всего отражает значимость этого события, является Сад Победы, который стал знаковым для Челябинска местом и символизирует победу тракторозаводцев над нацизмом. 

Здесь расположены памятники трудовому и военному подвигам горожан, работает музей военной техники, где представлены образцы военного и послевоенного времени, среди которых и челябинские разработки.

Из экскурсии ее участники узнают, какие заводы были эвакуированы в наш город, почему Челябинская область стала одним из главных центров эвакуации, а также, какой город мог стать Танкоградом вместо Челябинска.

Экскурсия начинается у центрального входа в парк «Сад Победы». Продолжительность полтора-два часа.

4. В Ленинском районе сохранился островок дореволюционного Челябинска - Одигитриевский монастырь. Многие знают это место как «Плодушка», а в XIX веке здесь появилась заимка, на которой монахини построили храм, выращивали хлеб, разбили сад.

Историк Николай Антипин проведет экскурсию по возрождаемому монастырю и его окрестностям.

5. Член совета по культурному наследию Челябинской области, краевед Юрий Латышев сформировал иной маршрут. В ходе экскурсии произойдет знакомство с десятью самыми интересными зданиями Челябинска, построенными в период с 1900-1913 годов: от Алого поля до улицы Красноармейской. 

Среди них образец деревянного зодчества (дом Юдиной), полукаменный (дом Архипова) и двухэтажный каменный (дом Хованова) жилые дома. 

Яркие примеры модерна (дом Данцигера) и неоклассицизма (Народный дом). Учебное здание – реальное училище. 

Образец дореволюционной индустриальной архитектуры – чаеразвесочная фабрика. Здания торгового назначения – магазин Валеева и пассаж Яушевых.

И пример культовой архитектуры - храм Александра Невского.

Продолжительность экскурсии - два часа.

Как отмечают организаторы большого культурного события, экскурсии бесплатные - присоединиться к ним может любой желающий.

 

 

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