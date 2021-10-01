Известный музыкальный критик презентует в Челябинске свою книгу

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина завтра, второго октября, приглашает челябинцев на презентацию книги известного журналиста, писателя и критикаВадима Журавлева «Краткий курс оперного безумия», которая состоится 4 октября.

Вадим Журавлев является кандидатом искусствоведения, автором большого количества статей о музыке и театре, которые публиковались в различных газетах и журналах. Автор книг «Дмитрий Черняков. Герой оперного времени», «Конец прекрасной эпохи», и «Век зальцбургского фестиваля». Является советником президента Московского международного дома музыки, а также ведущим видеоблога «Сумерки богов» на YouTube и в Telegram.

Книга Вадима Журавлева представляет собой некий краткий курс в мир оперного жанра.Автор рассказывает о стилях и направлениях, о жизни современного музыкального театра с интересной подачей и примерами. Она способна вызывать интерес к опере, как у профессионала, так и у новичка в этом вопросе. Критик творчески подошел к написанию книги, и поэтому ее можно рассматривать не только как учебное пособие, но и как легкое приятное чтение. Приятным бонусом для гостей встречи будет розыгрыш книги во время презентации и автограф на память всем желающим.

Встреча состоится2 октября (суббота) в 14:30 в Пушкинском зале библиотеки по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 69.