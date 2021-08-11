Каслинское литье из коллекции Исторического музея украсит мультимедийную выставку в столице

Государственный исторический музей Южного Урала (Челябинск) стал участником межмузейного проекта «Спорт в советской скульптуре». Сегодня, 11-го августа, в стенах музея состоялась фотосъемка предметов для него - чугунного художественного литья из фондовой коллекции.

Выставку «Спорт в советской скульптуре» готовит Государственный музей спорта в Москве. Тематика может показаться слишком узкой для выставки скульптуры, однако, по словам ее куратора Федора Тощева, для Музея спорта это, наоборот, выход в широкий культурный контекст.

Музей спорта ознакомился с коллекциями более четырех десятков музеев со всей страны и отобрал для выставки более 200 предметов. В том числе семь - из фондов Исторического музея Южного Урала. Это статуэтки и произведения декоративно-прикладного искусства из чугуна, в том числе «Боксер» Владимира Шевченко, «Штангист» Матвея Манизера, «Карандашница» Константина Клодта.

Федор Тощев надеется, что когда-нибудь представится возможность показать эти предметы в Музее спорта не только в виде цифровых снимков.