Короткометражки челябинских режиссеров «переведут» на язык незрячих

В Челябинске запущен первый проект на стыке кинематографа, краеведения и социальной адаптации людей с особенностями зрения. Он призван погрузить незрячих и слабовидящих зрителей в мир уральского кино.

Короткометражные фильмы челябинских режиссеров будут сопровождены тифлокомментариями. Также в рамках проекта пройдут просветительские лекции о кинематографе, а для незрячих детей состоятся мастер-классы по тактильной анимации, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

«Незримое кино» – совместный проект АНО «Креативные индустрии Урала» и Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых, который был поддержан грантом главы региона. Ключевая составляющая проекта - тифлокомментирование короткометражных фильмов, созданных челябинскими режиссерами. Технология тифлокомментирования заключается в создании специализированного аудио-комментария для замещения визуальной информации кинофильма. Благодаря этому незрячие и слабовидящие получают возможность не только слышать диалоги, но и понимать видеоряд.

Отсутствие полноценного доступа к визуальной информации – главная проблема людей с нарушениями зрения.

«Незрячий человек лишен возможности полноценного просмотра кинофильмов. Как следствие, он теряет доступ к значительной части современной визуальной культуры, оказывается вне коллективного досуга и отдаляется от людей с полноценными возможностями зрения. Наш проект призван частично решить эту проблему», - отметила руководитель проекта, исполнительный директор АНО «Креативные индустрии Урала» Наталья Лысова.

В рамках проекта тифлокомментариями будут снабжены три фильма на уральскую тематику: «Крестик» режиссера Никиты Гладкова, «Закрытые двери» Семена Рябухи и «100 рублей на мечту» Ивана Артемова. Все картины произведены местными съемочными группами на территории Южного Урала, а авторы являются профессиональными режиссерами. Над созданием комментариев для незрячих будут работать сертифицированные тифлокомментаторы. По окончании проекта фильмы будут выложены в сеть, чтобы их смогли посмотреть незрячие из других регионов России.

По мнению режиссера проекта Александры Петровой, региональная составляющая при выборе фильмов чрезвычайно важна: «Многие полнометражные ленты, выходящие в широкий прокат, адаптируются для незрячих. Но короткометражное региональное кино оказывается вне этой системы. Серьезные дистрибьютеры никогда не переведут и, более того, даже не найдут наше уральское кино. Хотя зачастую оно оказывается более близким, интересным и понятным».

Показы фильмов с тифлокомментариями пройдут в Челябинской библиотеке для слабовидящих и слепых, Челябинском отделении Всероссийского общества слепых, а также в городах области. Киносеансы будут предваряться встречами с авторами фильмов и просветительскими лекциями «Как делается кино?». Их прочтут специалисты киноцентра имени Сергея Герасимова – кинопедагоги, лауреаты международных кинофестивалей, члены Гильдии кинорежиссеров и Союза кинематографистов России.

По мнению директора Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых Кристины Пименовой, проект является инновационным для Челябинска: «Я думаю, что для нашего города – это впервые. Конечно, в регионе проходят различные мероприятия с тифлокомментированием. Но фильмов, специально снабженных тифлокомментариями, еще не было. Также для зрителей будут чрезвычайно важны личные встречи с кинематографистами, ведь они смогут задать им вопросы напрямую».

Проект также предусматривает мероприятия для слабовидящих и незрячих детей. Профессиональные мультипликаторы проведут мастер-классы по созданию мультфильма в формате «анимадок» – анимации на документальной основе. Сценарий будет построен на личных историях детей, что позволит им выразить в творчестве своё ощущение мира.

Реализация проекта начнется уже в сентябре. Следить за новостями можно в сообществе АНО «Креативные индустрии Урала» в ВКонтакте.