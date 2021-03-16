Красивая и смелая…

Весна, дорогой читатель, всегда пробуждает в душе поток мыслей и чувств. А самое большое и светлое чувство на Земле – любовь. Она волнует нас в любом возрасте, и это не преувеличение. Это факт. Другое дело, что не всем выпадает счастье быть любимыми всю жизнь. Зато сами мы можем любить другого человека до…. Скажем, до зрелого, а то и до очень мудрого возраста… При этом сохранив всю романтику юности. В подтверждение своих слов я расскажу вам одну историю любви. Но в неё вмешается… разлучница. Так бывает, увы…

Есть чудесная песня про цветущие сады, про девушку, которая надеется увидеть себя в белом платье невесты. И про то, как переходит дорогу другая – красивая и смелая. Эта песня особенно берёт за душу в исполнении Анны Герман. В нашей истории будет и любовь, и разлука, и счастливая встреча двух людей, которые могли бы много лет согревать друг друга теплом своих сердец. Но начнём по порядку.

Два года назад мы, пять 65-летних выпускниц пединститута, решили встретиться, поскольку очень соскучились друг по другу. Всем курсом мы собираемся каждые пять или десять лет, а между этими встречами у нас бывают небольшие посиделки. Почти всегда с нами на юбилейных встречах наш любимый куратор – несравненная Евгения Георгиевна. За глаза мы ласково называли и называем её Евгешей. Любили мы нашу Евгешу, конечно, не за её внешние данные, хотя она была очень миленькой. Худенькая, стройная, длинноногая, с красивыми глазами, которые прятались за стёклами очков в неизменно светлой оправе, она была, что называется, по уши влюблена в свой предмет, знала его досконально. Мы, конечно, многому научились у неё. На занятиях, которые вела Евгения Георгиевна, никогда не было скучно, преподавателем она была строгим и требовательным, никому не давала никаких поблажек. Поэтому она казалась нам, семнадцатилетним девчонкам, очень взрослой, а ведь наша разница в возрасте была совсем небольшой – всего каких-то пятнадцать лет. Мы стали её первым выпуском.

И вот через 45 лет после окончания института мы собрались в условленном месте, с нетерпением ожидая Евгешу, которую пригласили на наш «девичник». Мы не видели её десять лет. Вот она вышла из трамвая, и мы ахнули – всё такая же стройная и подтянутая, словно время остановилось на далёких 70-х годах. Да, несмотря на возраст, она сохранила всю свою прелесть и всё своё очарование. Даже очки были, казалось, те же самые, в светлой оправе. Они всегда ей очень шли. Неужели нашей любимой Евгеше уже восемьдесят?!!

Мы обнялись, подарили с любовью выбранные цветы и отправились домой к нашей однокурснице: она ждала нас у себя дома за накрытым столом. Посиделки проходили очень весело, о грустном говорить не хотелось. Вспоминали институт, преподавателей, забавные случаи на занятиях и экзаменах… А потом Евгения Георгиевна вдруг сказала: «Девочки мои дорогие, вы не представляете, как я сейчас счастлива!» Она сияла, и мы поняли, что ей просто необходимо поделиться с нами этим своим счастьем. «Рассказывайте!», - сказали мы хором и навострили уши. Вот что поведала нам наша Евгеша:

- Представляете, девочки, я недавно встретилась со своей первой любовью. Не просто первой, а единственной. Да-да, не удивляйтесь! Что с того, что был у меня муж, я не смогла с ним жить, потому что всё время сравнивала… И даже сыновья не удержали меня рядом с ним. Наверное, я однолюбка.

-Кто он, Евгения Георгиевна? Почему вы не вышли за него замуж? – нам не терпелось узнать, что же произошло много лет назад, а если точнее, то все шестьдесят!

Вот что мы услышали от нашего строгого куратора:

-Девочки, его зовут Алексей Петрович, для меня он, конечно, остался просто Алёшей, любимым Алёшкой. Учились мы тогда на предпоследнем курсе института, но на разных факультетах. Познакомились в институтском комитете комсомола: оба были активными общественниками. Заседания заканчивались поздно, и Алёша провожал меня до общежития, сам он жил дома. Потом стали встречаться не только в комитете комсомола. Нам было очень хорошо вдвоём, мы часто гуляли, говорили обо всём на свете, читали друг другу стихи, спорили, иногда даже ссорились по пустякам, а то и всерьёз - из-за разности взглядов. Каждый настаивал на своём! Он звал меня Енечкой. Я удивилась, когда он первый раз назвал меня так. А он засмеялся и сказал, что так Арина Власьевна, мать Базарова, любя называла своего единственного сына Енечкой и Енюшенькой. А ты у меня тоже единственная, да ещё и неповторимая. Я влюбилась в него по уши, мне казалось, что и я очень ему нравлюсь. Мы, конечно, целовались, но планы на будущее не строили: впереди был ещё один курс. А потом случилось ужасное. Что интересно, я сама, собственными руками, разрушила своё счастье.

Со мной в комнате жила однокурсница Людмила, девушка яркая и красивая. Её родители были людьми весьма состоятельными и прекрасно одевали свою единственную дочку. Я же одевалась довольно скромно, меня тянула одна мама, отец погиб на войне. Но дело, конечно, не в модной одежде, нет! Людмила была очень самоуверенной, всегда говорила, что муж у неё не будет простым работягой. «Уж я-то найду себе или крупного начальника, или доктора наук!», - смеялась она. Я же понимала, что так оно и будет, поэтому не побоялась позвать её с нами в кино. Но удивительное дело, Людмила начала откровенно кокетничать с Алёшей, а он… Он смотрел на неё с восхищением. Видимо, её ослепительная улыбка, ярко-рыжие волосы, смелые речи подействовали на него магически. После похода в кино моя соседка по комнате стала напрашиваться на наши с Алёшей прогулки, мне неудобно было ей отказывать. При этом она убеждала меня, что Алексей птица не её полёта. Но что-то в наших отношениях с ним стало меняться. А тут у Людмилы умер отец, и она, на моё счастье, перевелась в институт поближе к дому. Мы по-прежнему встречались с Алёшей, но что-то, повторяю, ушло из наших отношений, хотя я любила его ещё сильнее. Но я по-прежнему была для него Енечкой.

Прошло полгода. Приближалась защита диплома, когда в общежитской комнате появилась… Людмила. Она сказала, что добилась разрешения сдавать экзамены и защищаться в нашем институте. Для меня это был удар!

На выпускном вечере ко мне подошёл Алексей и, пряча глаза, сказал: «Енечка, не обижайся, пойми меня правильно, мы с Люсей подали заявление. А ты навсегда останешься самым близким моим другом. Так ведь?»». Девочки, милые, вы понимаете, как мне было тяжело, жить не хотелось. Но тогда я не подала виду, что земля ушла из-под ног. Я пожелала ему счастья и сказала, что всегда буду помнить наши прогулки под луной. Вероятно, он и не понял, что на самом деле происходило со мной, что я испытывала к нему. Да, были поцелуи, кроме них – ничего… Я была девушкой строгих правил, может быть, зря я соблюдала эти правила, как знать!

Алексей и Людмила поженились и уехали по распределению, я тоже уехала – вернулась домой, к маме. Потом встретила своего будущего мужа, мне показалось, что я смогу быть счастливой, но увы… С Алёшей было духовное родство, а с мужем мы так и не смогли срастись душами. Дальше вы знаете, я взяла мальчишек и ушла к маме. Я вся отдалась работе, поступила в аспирантуру, диплом-то у меня был с отличием. Перебралась в областной город, устроилась в школу, и по совместительству меня взяли в институт вести практикум. Вот так вы попали ко мне, и я вам очень благодарна за то, что не забываете приглашать меня на ваши встречи.

-Евгения Георгиевна, вы же сказали, что встретились с Алексеем Петровичем. Как это случилось, расскажите! - нам не терпелось услышать продолжение этой истории.

- Вышло всё случайно. Бывшая коллега пригласила в институт на встречу с интересным человеком - автором книги об уникальных местах нашего края. Я спросила его фамилию, услышав её, я поняла, что это был мой Алёша. Удивительно, но все эти годы я не держала на него ни зла, ни обиды. А вспоминала только хорошее: наши прогулки, разговоры, споры…Конечно, поцелуи, свои девичьи мечты, надежды… Всё в душе моей всколыхнулось, боже, как мне захотелось его увидеть, услышать родной голос!

…Я сидела в зале и во все глаза смотрела на него. Алексей Петрович презентовал свою книгу, говорил он увлечённо, уверенно, шутил, улыбался, а я не сводила с него глаз. Конечно, постарел, оброс бородой, она делала его похожим на какого-то путешественника, покорителя океанов и морей. А голос был всё тот же, немного с хрипотцой, но такой родной, любимый и… молодой! Выглядел он при всём при том весьма импозантно.

Встреча закончилась, к нему стали подходить за автографами, а я стояла в сторонке и ждала удобную минутку, чтобы приблизиться к нему. И вот я рядом, чувствую себя двадцатилетней студенткой, а не восьмидесятилетней бабушкой троих внуков. «Алёша, - тихонько говорю я, - узнаёшь меня?» Он с интересом взглянул в мою сторону, а потом схватил за плечи, пристально посмотрел в глаза и выдохнул: «Енечка, неужели это ты?!! Не может быть!»

Девочки, понимаете, прошло почти шестьдесят лет после нашей последней встречи, а ощущение было такое, как будто мы расстались только вчера. Исчезли годы, исчез возраст, мы вернулись в нашу юность. «Вот это подарок судьбы, - прошептал мой Алёшка,- а я думал, что так и умру, не увидев тебя!»

Потом мы гуляли по вечернему городу, сидели в маленьком уютном ресторанчике и не могли наговориться. Алёша признался, что совершил огромную глупость, женившись на Людмиле. Счастлив с ней он никогда не был. Не породнились душой, ей нужны были деньги, статус, звания. Кстати, Алексей всего этого добился! Сама она почти не работала, но родила ему двух дочек. Им уже под шестьдесят, но девочки, по его словам, у него замечательные, с ними он всегда очень много занимался. Они его отрада и отдушина. Алексей Петрович признался, что очень часто накатывали воспоминания, и ему очень хотелось меня разыскать. Но так и не решился это сделать. Жалко было дочек, да и понимал, что у меня тоже скорее всего есть семья. «Знаешь, Енечка, я только потом понял, как сильно я любил тебя и как мы могли быть счастливы с тобой!» Я подтвердила его слова и сказала наконец-то, как я любила его тогда, как вспоминала его всю жизнь. Да, ещё он сказал, что его жена сильно больна, страдает потерей памяти, и это прогрессирует. А тогда, шестьдесят лет назад, когда она вернулась, было вот что. Людмила пришла к Алёше домой и заявила, что сделала это исключительно ради него. Оказывается, она очень страдала в разлуке, оказывается, жить без него не могла…

Мой Алёша не устоял, а вскоре она сказала, что ждёт ребёнка. Мне было решено ничего не рассказывать, видимо, им было неудобно, что всё произошло до свадьбы, к тому же Людмила прекрасно знала, что я люблю Алексея. Как странно, что я тогда даже не догадывалась о том, что между ними происходит! Надо было сдавать госы, защищать диплом…

А теперь мы с Алёшей были рядом и хорошо понимали, что это наша последняя встреча. Ну, сколько ещё лет отпустит нам судьба? Этого не знает никто. Вряд ли он сумеет ещё раз приехать сюда, ведь он далеко не юноша… А я никогда не смогу приехать к нему: у него семья, дети, внуки! Мы договорились писать друг другу. Да, есть телефоны, есть скайп и ещё много чего… Но ничто не заменит обыкновенного письма! Сейчас я вам, девочки, покажу своё богатство – у меня уже есть пять его писем. За ними я хожу на почту, ему я тоже пишу до востребования. Вы не представляете, какое это счастье – жить ожиданием этих писем!

Я прекрасно понимала нашу Евгешу, потому что почти год сама жила письмами, которые писал мне будущий муж. Я тогда по распределению уехала работать в деревню, а мой Володька жил в другой области, мы не могли часто видеться. Вот и писали друг другу. Все наши письма целы и хранятся в заветном месте. Володи моего нет в живых уже давно, его убила болезнь сердца. И самое дорогое, что осталось после него, - это наши дочки и его письма.

Я не могла сдержать слёз, когда Евгеша показывала нам послания от своего Алёши, и немного завидовала ей. И сейчас мне очень хочется, чтобы переписка этих замечательных людей продлилась как можно дольше. Пусть они живут любовью, пусть они светятся счастьем, получая весточки друг от друга. Пусть они останутся прежними Енечкой и Алёшкой! А «красивую и смелую» жену Алексея Петровича мне очень жаль: она прожила свою жизнь без той любви, о которой мечтает каждая женщина… Ставлю многоточие, потому что мне очень хочется, чтобы читатели, а особенно читательницы, поделились своими размышлениями о любви, которая им встретилась, или о той, о которой они грезят во сне.