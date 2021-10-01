«Круглый стол» Златоустовского «Омнибуса» раскрыл его планы

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» прошёл традиционный «круглый стол», посвященный новому театральному сезону.

Как сообщила заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, собравшиеся за «круглым столом» руководители театра, представители театральной общественности города говорилио планах нового сезона, об укреплении творческоговзаимодействия, о дальнейшем воспитании и просвещении зрителей средствами театрального искусства.

Открыл встречу директор театра председательЧелябинского областного отделения СТД РФ, Почётный гражданин Златоуста и Челябинской области Александр Романов.

«Мы живем в этомгороде, мы одна театральная семья, - сказал Александр Сергеевич. - А это значит, что, несмотря на трудное время, связанное с пандемией, театр продолжает работать для своего зрителя, как и прежде: выпускается шесть спектаклей в год, при поддержке главы Златоустовского городского округа и управленияобразования развивается программа театральных уроков-спектаклей, в новогодние праздники детей ждет волшебная сказка и рождественская елка. Сейчас театр готовится к участию вXXXI областном фестивале «Сцена-2021», который начнётся c 19 октября, а в ноябре на его площадке во второй раз пройдёт наш фирменныйоткрытый Областной фестиваль театральных уроков-спектаклей«Приглашение в театр». Также уже начал свою работу XIII городской театральныйконкурс «Я люблю театр». Участники его – детские коллективы всегда могут рассчитывать на любую помощь, в том числе на обеспечение театральными костюмами. Не останутся без внимания и юные дарования, начинающие артисты, которые мечтают посвятить себя служению сцене.

Кстати, у «Омнибуса» был опыт ведения театральнойстудии для старшеклассников на общественных началах, тогда 5 её выпускников поступили в профильные вузы». Главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский подчеркнув важность репертуарной политики, ознакомил с премьерами 2021 года. «Театр всегда должен бытьконтрастом к жизни реальной, - сказал он. - Когда зритель социально не осведомлен,нужно ему напомнить о проблемах общества. Когда заболеваетинформационно, нужно подпитать егоэнергетикой добра. Вот поэтому сезон мы откроем доброй светлой комедией В. Константинова, Б. Рацера «Ход конем».

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Приятным моментом общения за «круглым столом» стало награждение заведующей сектором информационно-библиографического отдела Центральной городской библиотекиТатьяны Ильиничны Желтышевой. За плодотворную работу и сотрудничество с «Омнибусом» ей вручили «Благодарность театра».

В итоге прошедшего разговора участники круглого стола тоже поблагодарили театр за постоянный поиск ипожелали, помимо просветительских уроков, ставить спектакли для молодежи и подростков.