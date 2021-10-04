Легендарный дирижер и участница шоу «Голос» проведут творческие встречи для воспитанников Детской филармонии

С четвертого по восьмое октября в Челябинске пройдет финал XVII конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ». Перед церемонией награждения именитые члены жюри проведут творческие встречи для молодых музыкантов региона.

Шестого октября в 12:00 творческие встречи пройдут в Детской филармонии Южного Урала. Туда отправятся дирижер, композитор Павел Овсянников и одна из самых ярких участниц первого сезона проекта «Голос» на Первом канале, джазовая певица Мари Карне. Участниками встречи станут дети, занимающиеся в творческих коллективах Детской филармонии Южного Урала. Приглашены также воспитанники детских школ искусств Челябинска.

Народный артист России Павел Овсянников более 25 лет работал в Президентском оркестре РФ как художественный руководитель и главный дирижер коллектива. На его глазах менялось руководство страны: Брежнев, Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев. Менялась и сама страна – от СССР к России. Он сотрудничал с известнейшими композиторами страны (Александра Пахмутова, Тихон Хренников, Евгений Крылатов, Никита Богословский), под его руководством записана музыка к 40 кинофильмам и выпущено огромное количество записей оркестра с лучшими солистами классической и популярной музыки — Ириной Архиповой, Любовью Казарновской, Аллой Пугачевой, Иосифом Кобзоном, Людмилой Зыкиной, Львом Лещенко. С 2005 года и по сегодняшний день Павел Овсянников является художественным руководителем и главным дирижером «Оркестра XXI века», он известен как автор инструментальной и балетной музыки.

Мари Карне — одна из самых ярких молодых певиц нашей эстрады. Обладательница потрясающего редкого тембра голоса, удивительной энергетики и огненного темперамента, она представляла Россию на международном телевизионном конкурсе «Славянский базар», стала финалисткой Национального отборочного конкурса исполнителей эстрадной песни «Евровидение», одной из самых ярких участниц первого сезона проекта «Голос» на Первом канале. Мари много выступает, сотрудничает со звездами отечественной эстрады и джаза, выдающимися композиторами, принимает участие в программах известных оркестров страны — оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема, «Виртуозов Москвы», оркестра «Мелодия» Георгия Гараняна, Российского Государственного симфонического оркестра кинематографии, Симфонического оркестра Московской консерватории, оркестра Минобороны РФ.

В Челябинской филармонии напоминают, что конкурс «Песня не знает границ» проходит на Урале с 2003 года. За всю историю в нем приняли участие более полутора тысяч исполнителей и вокальных ансамблей со всего Уральского федерального округа. Ранее финалы конкурса проходили в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Магнитогорске, Салехарде, Челябинске и Ханты-Мансийске.