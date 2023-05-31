31.05.2023
Назначены дополнительные поезда из Челябинска к Черному морю
31.05.2023
Челябинский парк Гагарина на один день превратится в город детства
31.05.2023
В Чебаркульском районе иномарка насмерть сбила лесного зверя
31.05.2023
Консультация юриста: летняя подработка для несовершеннолетних
31.05.2023
В Челябинске мальчика с третьего этажа новостройки снимали профессионалы
31.05.2023
В Миассе женщина по пояс провалилась в болото и не могла выбраться из трясины
Лео Канделаки (Леонтий Кондрахин)- музыкант и актер, сыграет в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»
05.05.2023
Арсен Карапетян из Челябинска станет героем нового сезона семейного ситкома «СашаТаня» на ТНТ
03.05.2023
Телепремьера фильма «Нюрнберг» состоится 9 мая сразу на четырех каналах
07.04.2023
В новом сезоне шоу «КОНЦЕРТЫ» на ТНТ выступит команда «Наполеоны» из Челябинска
07.04.2023
Челябинец сыграл доктора в новом комедийном сериале ТНТ «Друг на час»
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023