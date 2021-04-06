Мацуев о фестивале на Южном Урале: Счастье, что мы продолжаем находится на сцене

Сегодня, шестого апреля, в преддверии старта фестиваля «Денис Мацуев представляет…» российский пианист-виртуоз во время видеоконференции с журналистами поделился своими эмоциями перед выходом на сцену Челябинской филармонии.

«Вы не представляете, в каком я нахожусь состоянии, - поделился Денис Мацуев. – Счастье, что мы продолжаем находится на сцене. Это уникально. Такие концерты – это самая лучшая вакцина от ковида. Год назад - восьмого марта – мы завершили фестиваль в Сатке. И так получилось, что это был последний концерт. Сатка прославилась не только замечательной публикой, но и тем, что это был последний концерт перед локдауном».

Пианист-виртуоз поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за создание симфонического оркестра в Челябинске.

«Я очень рад, что сегодня на сцене будет челябинский симфонический оркестр, - продолжил Мацуев. - Два года назад Алексей Леонидович решил создать оркестр. Это будут помнить многие поколения».

С шестого по 10 апреля в Челябинской области Алексея Текслера пройдет международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». На концертах выступят звезды академической музыки первой величины.

В Челябинской филармонии шестого апреля на гала-концерте выступит оперная певица Хибла Герзмава. Другой звездный участник – один из самых известных скрипачей Европы, профессор Венской консерватории Юлиан Рахлин.

Седьмого апреля в Челябинской филармонии пройдет вечер симфонической музыки. На сцене выступят выпускница Кливлендского института музыки и Йельского университета скрипачка, альтистка Сара мак Эльрави и Юлиан Рахлин. Вместе с мэтрами выступит молодая исполнительница – 17-летняя пианистка Ева Геворгян, громко заявившая о себе на российском телевизионном конкурсе «Щелкунчик», на музыкальных конкурсах в Испании, Германии, Италии, Польше, США.

Девятого апреля форум продолжится в Сатке, а 10 апреля – в Троицке. Пианист Денис Мацуев выступит в каждом из концертов.