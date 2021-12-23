Максим Аверин прочтет в Челябинской филармонии сказку «Щелкунчик»

Самая добрая и волшебная, чудесная и трогательная, самая любимая новогодняя и рождественская сказка – это, конечно, «Щелкунчик». В канун Нового года, 25 декабря, известный российский актер Максим Аверин прочтет «Щелкунчика» со сцены Челябинской филармонии в сопровождении Южно-Уральского симфонического оркестра.

Максим Аверин – театральный и киноактер, за плечами которого более 20 лет плодотворной творческой деятельности. Он сыграл множество ролей в театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, неоднократно снимался в полнометражных фильмах и сериалах, записал несколько саундтреков и целый музыкальный альбом. Отметился и на режиссёрском поприще, сняв несколько серий сериала «Глухарь. Возвращение».

Со сцены филармонии прозвучит авторская сказка, написанная Максимом Авериным по мотивам классической новеллы Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Классический текст Гофмана знаком всем с детства: девочка Мари с подаренной игрушкой, Щелкунчиком, отправляется в сказочный мир, где главным героям предстоит сразиться с мышиным королем и его армией. В разные времена спектакль разыгрывался в оригинальных постановках, с авторским взглядом и посылом, раскрывающим многогранный сюжет.

Мы встретимся с образами любимой сказки не только в рассказе Максима Аверина, но и в музыке легендарного балета Чайковского «Щелкунчик». «Вальс цветов», «Па-де-де», «Марш», «Танец феи Драже»: эта музыка стала таким же обязательным атрибутом Нового года, как елка и подарки. За дирижерским пультом — Адик Абдурахманов.

Концерт пройдет в филармоническом зале им. С.С. Прокофьева в 18:00.