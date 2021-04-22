«Моей судьбы коромысло»: в Челябинске откроется выставка Натальи Акимовой (Солодовник)

В Челябинске в Концертном зале имени Сергея Прокофьева 7 мая состоится презентация выставки «Моей судьбы коромысло» Наталии Акимовой (Солодовник) – рисунки, фотографии, стихи, страницы новой одноименной книги. Презентация и выставка пройдут в художественной галерее «Гармония» в фойе концертного зала в 18-30.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинской филармонии, Наталия Акимова (Солодовник) представит на выставке графические рисунки, стихи из своей новой книги «Коромысло», ставшей творческим итогом последнего десятилетия. Также будут представлены фотографии этого автора.

В 2012 году вышла в свет ее первая книга «Небесный пастух». Под этим же названием состоялась выставка ее стихов и рисунков в галерее «Гармония».

Наталия - выпускница Челябинского института культуры (дирижерско-хоровое отделение) - в начале 80-х гг. работала в филармонии солисткой-вокалисткой Уральского диксиленда и Ансамбля популярной музыки.

Родилась она в сибирском городе Кемерово. Рано начала заниматься музыкой, рисованием и стихосложением. С 1974 года она живет и работает в Челябинске, а с 2002 года ещё и в селе Тюлюк Катав-Ивановского района Челябинской области. Заповедная природа Тюлюка вдохновляет ее на поэзию и фотосюжеты. О многом скажет одно из ее четверостиший:

«Здесь говорят о тишине?

А тишина – моя стихия,

Как Родина моя – Россия,

Как Бог Отец – опора мне».

Всего фотографий: 3

В 30 лет Наталия приняла Святое Крещение в Русской православной церкви. Была певчей в храмах, занималась христианской педагогической и катехизаторской деятельностью. За деятельность в сфере православной радиожурналистики (вела православную радиопередачу «Спаси и сохрани») удостоена двух золотых медалей святого Всехвального апостола Андрея Первозванного «За Веру и Верность» (Москва, 2008, 2009).

«Наталия Акимова – не только поэт, художник, композитор, музыкант, педагог, журналист... Прежде всего, это цельная творческая личность с чутким инструментом – душой, которая проявляется во всем, к чему прикасается она как творец», – говорит о ней председатель Челябинского отделения Союза писателей России Олег Павлов.