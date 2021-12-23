«Мужики не танцуют стриптиз»: в новогодние каникулы южноуральцев приглашают на «убойную» комедию

В челябинском ДК Железнодорожников 6 января, в 19:00, покажут «убойную» комедию «Мужики не танцуют стриптиз». В Ролях: Андрей Лисицын, Илья Лукашенко, Сергей Бутусов, Александр Шаршов, Андрей Бута, Анна Быкова, Светлана Оноприенко

Они: офицер спецназа, бандит, музыкант и обанкротившийся бизнесмен. Каждый из них достоин лучшего, но жизнь сложилась так, как сложилась. Единственная их надежда – элитное мужское стриптиз-шоу, в которое еще нужно попасть. Никто из них раньше ничем подобным не занимался, им страшно и смешно одновременно, но это их последний шанс – получить возможность зарабатывать хорошие деньги, а заодно доказать окружающим и самим себе, что ничего невозможного нет, главное – сильно захотеть!

Пока четверо закомплексованных мужиков научатся более или менее правильно двигаться и при этом скидывать одежду, зал задохнется от смеха. Финал этой необычной истории – феерическое шоу, несущее заряд эмоций, накал страстей и безумную любовь к ней – к женщине!

А российской женщине очень полезно вдоволь, до слез, до колик посмеяться. Даже, наверное, полезнее, чем посмотреть на голого мужика.

Заказать билеты на спектакль можно на сайте.