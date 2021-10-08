На открытии 102-го сезона «Омнибус» сыграл «Ход конём»

Златоустовский драматический театр «Омнибус» (Челябинская область) открыл 102-й сезон премьерой – комедией-фарсом «Ход конем» по пьесе известных драматургов В. Константинова, Б. Рацера.

Как рассказала нашему корреспонденту заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, за последние годы это третий спектакль в репертуаре театра по пьесам этих драматургов. Большой успех у зрителей имел «Диоген», до сих пор они с удовольствием смотрят «Стихийное бедствие». Свой сегодняшний выбор главный режиссер театра Борис Горбачевский объяснил тем, что зритель нуждается в светлых добрых чувствах, которые может подарить комедия.

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В день премьеры перед показом спектакля под бурные аплодисменты зрительного зала на сцену вышли все артисты.

Со словами приветствия к ним и зрителям обратились директор театра «Омнибус», председатель Челябинского областного отделения СТД РФ, Почётный гражданин Златоуста и Челябинской области заслуженный работник культуры РФ Александр Романов и главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский. Руководители театра поделились творческими планами на предстоящий сезон, который обещает немало интересного. Помимо премьер это участие в XXXI областном фестивале профессиональных театров «Сцена-2021» и проведение в «Омнибусе» его фирменного второго Открытого областного фестиваля театральных уроков-спектаклей «Приглашение в театр».

По давней доброй традиции в этот же торжественный вечер артисты получили награды за творческие успехи прошедшего сезона. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский, поздравив златоустовцев и «Омнибус» с началом сезона, вручил городскую премию «Бенефис» актрисе театра Виктории Фроловой. В 2006 году руководство «Златоустовской оружейной фабрики» учредило премию для артистов «Омнибуса» за лучшие женские и мужские роли. В этом году обладателями премии стали Марианна Новицкая, Вероника Небывалова, Александр Якунин и Андрей Заварухин. Премии им вручал заместитель генерального директора ООО «ЗОФ» Олег Гриер.

После торжественного пролога зрители посмотрели новую работу театра. В её создании приняли участие режиссер Борис Горбачевский, художник - заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РБ Виктор Хлыбов (Уфа), художник по костюмам – Лилия Файзулина, хореограф Виктория Пестова.

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История излишне беспокойного родителя, в которую вплелись и неожиданная любовь, и авантюра, и нелепые житейские ситуации, и которая полна искрометного доброго юмора, была единодушно принята зрителями.

В премьерном спектакле были заняты: заслуженный артист РФ Вячеслав Борисов, Ольга Зацепина, Алексей Тегленков, Виктория Фролова, Анна Якушева, Андрей Казачков, Наталья Фаустова.