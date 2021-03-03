На сцене челябинского «Манекена» за право смешить людей друг с другом сразятся три клоуна

В Челябинске на сцене театра «Манекен» в предстоящую субботу, шестого марта, состоится премьерный показ спектакля «Требуется клоун» (12+, жанр – трагикомедия) по пьесе современного румынского драматурга Матея Вишнека.

Как отмечают в театре, драматург Матей Вишнек – второй после Эжена Ионеску автор из Румынии, сумевший завоевать мир французского театра. Его пьесы сегодня идут на сцене более чем 30-ти стран мира. Фантазёр с отменным чувством юмора, экспериментатор, он чувствует себя в Театре Абсурда, как дома.

Режиссёр-постановщик спектакля по произведению Вишнека, насладиться которым жители Челябинска смогут шестого, седьмого, восьмого марта, а также второго и третьего апреля, – Вячеслав Харюшин (впервые сотрудничает с «Манекеном» в этом качестве), художник-постановщик – Сергей Александров.

«Кому-то требуется клоун. Старый, профессиональный, который знает толк в своём деле. Иначе говоря, клоун в самом соку. Или нужен старый, чтобы ему можно было поменьше платить? Или не клоун вовсе, а, например… конюх? Но это ещё не наверняка. Главное – требуется клоун! А у нас есть три претендента. Три клоуна, один старше другого. Три соперника, три друга, три врага, три хитреца, которые с детской жестокостью будут сражаться друг с другом, доказывая, кто больше всего подходит на роль клоуна. Кто лучше всех. Кто старше. Кто смешнее. Кто стоит всех трёх! В конце концов, кто требуется?!» - скучно в «Манекене» точно не будет.

Действующие лица и исполнители:

Филиппо – Сергей Овинов

Николло – Валерий Жеребцов

Пеппино – заслуженный артист РФ Александр Березин

Музыкальное оформление – Михаил Соболев

Режиссер по пластике – Юлия Репицына

Световое оформление – Игорь Калинин

Продолжительность спектакля: два часа с антрактом.