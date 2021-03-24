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На сцене челябинской «Родины» прозвучит «Время Баха»

В концертном зале органной и камерной музыки «Родина» Челябинска 25-го марта выступит коллектив, объединивший лучших российских музыкантов-экспертов в области современного исполнительского искусства - Московский ансамбль современной музыки.

Коллектив представит в столице Южного Урала программу «Время Баха», в основе которой лежит самое сложное произведение великого композитора - «Искусство фуги». Это был последний шедевр Баха.

Известно, что музыкант уже не мог сам записывать ноты из-за слепоты и диктовал их своему зятю.

Цикл канонов «Музыкальное приношение», который также прозвучит на концерте, Бах создал, основываясь на теме, продиктованной прусским королём Фридрихом II и впоследствии посвященной ему же.

«Искусство фуги» и «Музыкальное приношение» Баха будут исполнены в авторских трактовках Московского ансамбля современной музыки, а также в оригинальном виде (Трио-Соната).

С музыкой гения эпохи барокко контрастируют возвышенно-духовные произведения композиторов нашего времени: Арво Пярта, Тиграна Мансуряна и Алексея Ретинского, вдохновленные величием баховских образов.

Как отмечает пресс-секретарь Челябинской государственной филармонии Александра Третьякова, концерт Московского ансамбля состоится при поддержке министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Московский ансамбль современной музыки создан в 1990-м году композитором Юрием Каспаровым при непосредственном участии лидера отечественного авангарда Эдисона Денисова и объединил в себе ведущих солистов-виртуозов. Музыкальный коллектив знакомит слушателей с произведениями современных авторов, ключевыми работами авангарда XX и XXI веков.

Благодаря опыту и квалификации музыкантов в арсенале ансамбля – произведения самых разных эпох (от барокко до наших дней), уникальные программы, эксклюзивные инструментальные версии.

«Однако основной задачей коллектив считает именно представление актуального творчества российских и зарубежных композиторов, включая молодых авторов - на его счету более тысячи российских и мировых премьер. В составе ансамбля выступают Михаил Дубов (орган, клавесин), Иван Бушуев (флейта), Олег Танцов (кларнет), Роман Минц (скрипка), Ольга Демина (виолончель)», - сообщила Александра Третьякова.

Начало концерта на сцене челябинской «Родины» - в 18 часов 30 минут.