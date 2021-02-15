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На юбилейном фестивале Дениса Мацуева в Челябинске выступят ярчайшие звезды музыкального небосклона

Челябинск готовится к юбилейному, десятому фестивалю «Денис Мацуев представляет…», который состоится при поддержке главы региона с шестого по десятое апреля.

В ярком творческом событии примет участие команда гениальных музыкантов, представляющих российскую и мировую элиту классической музыки.

Шестого апреля на гала-концерте слушатели прикоснутся к миру классической оперы: впервые на фестиваль Дениса Мацуева приглашена Хибла Герзмава. Дива, обладающая неземным голосом и потрясающим драматическим талантом, покорила все самые статусные концертные залы мира. Каждое ее выступление сопровождается шлейфом восторженных отзывов и собирает россыпь престижных премий.

Еще один звездный участник гала-концерта - профессор Венской консерватории Юлиан Рахлин. Это один из самых известных скрипачей Европы, обладающий потрясающей виртуозностью и невероятной харизмой.

Как рассказала пресс-секретарь челябинской государственной филармонии Анастасия Третьякова, участие в открытии фестиваля примет также блистательный виолончелист, лауреат конкурса Чайковского Нарек Ахназарян.

The Washington Post писала о выступлении музыканта в Кеннеди-центре следующее: «…Зал был забит до отказа. Публика, увидев и услышав талант такого масштаба, была в восторге... Нельзя не отметить звуковую палитру и певучесть, присущие его игре. Его ждет звездная карьера».

Седьмого апреля слушателей ждет вечер симфонической музыки. И вновь солируют первоклассные музыканты-виртуозы, победители крупных международных музыкальных состязаний.

На сцену филармонии выйдут выпускница Кливлендского института музыки и Йельского университета скрипачка, альтистка Сара мак Эльрави и Юлиан Рахлин. Вместе с мэтрами выступит молодая исполнительница – 17-летняя пианистка Ева Геворгян, громко заявившая о себе на российском телевизионном конкурсе «Щелкунчик», на музыкальных конкурсах в Испании, Германии, Италии, Польше, США.

Сам художественный руководитель и идейный вдохновитель форума, знаменитый пианист Денис Мацуев примет участие в каждом из концертов.

Десятый фестиваль легендарного музыканта обещает стать настоящим праздником с новым прочтением классики и обязательными импровизационными сюрпризами. Слушателей ждут уникальные программы. Среди них - два вечера со звездными гостями фестиваля и Челябинским симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова (гала-концерт - шестого апреля, вечер симфонической музыки - седьмого апреля) и программа «Классика&Jazz» (восьмое апреля). Ведущий фестивальных концертов - актер, телеведущий Юлиан Макаров.

Девятого апреля музыкальный форум продолжится в Сатке. А десятого апреля Челябинский симфонический оркестр и солисты отправятся в Троицк. В обоих городах выступит Денис Мацуев.