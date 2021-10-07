На Южном Урале пройдет фестиваль национальных культур «Синегорье»

С 8 по 14 октября на Южном Урале при поддержке Губернатора Челябинской области пройдет XI международный фестиваль национальных культур «Синегорье». Для зрителей выступят танцевальные и певческие коллективы Дагестана, Абхазии, Башкортостана, России. Одним из самых ожидаемых событий фестиваля станет выступление легендарного коллектива — Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого.

Всего в Челябинске и городах области (Каслях, Троицке, Сатке, Озерске, Кыштыме) состоятся 10 концертов фестиваля. Гала-концерт пройдет 12 октября в театре оперы и балета им. Глинки.

Фестиваль откроет конкурсный отбор международного детского фестиваля «Уральская высота» на приз Государственного ансамбля танца «Урал». «Уральская высота» проводится с целью развития культуры детского и юношеского хореографического творчества и задуман как праздник, где дети смогут получить удовольствие от общения и шанс продемонстрировать мастерство на ведущих сценических площадках Челябинской области. В этом году на фестивале вводится новая номинация «Юный балетмейстер» - дети покажут собственные постановки, а жюри определит лучшего будущего хореографа.

Конкурсный отбор пройдет 8 и 9 октября в Театре ЧТЗ (г. Челябинск, пр. Ленина, 10). А 10 октября в 13 часов в учебном театре «Дебют» Челябинского института культуры состоится гала-концерт «Уральской высоты». Его участники — Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» (Абхазия), детская хореографическая студия ансамбля «Урал», победители фестиваля-конкурса «Уральская высота».

Перед концертом, 10 октября, с 10 до 12 часов все желающие смогут побывать на мастер-классах по народному и современному танцу. Их проведут балетмейстер и директор ансамбля «Кавказ», заслуженный артист Республики Абхазия Омар Тарба и руководитель, педагог, постановщик театра хореографических миниатюр «Стиль» Олег Евдокимов (Санкт-Петербург).

Также 10 октября в Концертном зале им. С. С. Прокофьева в 18 часов выступит Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». В программе ансамбля сочетаются традиционные танцы и их современные аранжировки. Исполнительское мастерство, эмоциональность, новизна танцевальных сюжетов, живописные национальные костюмы производят неизгладимое впечатление.

Концерт Государственного академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого состоится в Концертном зале им. С. С. Прокофьева 11 октября в 18:30. Коллективу больше ста лет. В 1936 году коллектив получил статус государственного, в 1959 году награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1968 удостоен звания «Академический». В 2007 году награжден медалью Правительства РФ «Патриот России», в 2008 году стал лауреатом премии «Национальное достояние страны».

Первозданная манера народного пения, облагороженная профессиональным мастерством — главная особенность сегодняшнего звучания хорового состава. Руководители хора сумели найти компромисс между верностью традициям и современными сценическими тенденциями. За искренность, характер, темперамент, эмоциональность, экспрессию хор Пятницкого называют «душой России».

Гала-концерт международного фестиваля национальных культур «Синегорье» пройдет в Государственном академическом театре оперы и балета им. Глинки 12 октября в 19 часов. Прощаться со зрителями XI фестиваля национальных культур «Синегорье» выйдут все приглашенные коллективы: ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», Государственный ансамбль народного танца «Кавказ», ансамбль народного танца Республики Башкортостан имени Файзи Гаскарова. К ним присоединятся артисты челябинского Государственного ансамбля танца «Урал».

Концерты коллективов можно посетить и в других города Челябинской области. 10 октября состоится выступление Государственного академического ансамбля народного танца Республики Башкортостан им. Файзи Гаскарова в Каслях - во Дворце культуры имени И. М. Захарова. 11 октября коллектив отправится в Озерск, где выйдет на сцену ДК «Маяк».

Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» приглашает на свои выступления жителей Троицка. Концерт пройдет 11 октября в актовом зале ЮУрГАУ.

В Сатке 11 октября на сцене ДК «Магнезит» выступит Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» имени Кандида Тарба. А 14 октября концерт «Кавказа» состоится в ДК «Победа» города Кыштыма.

Напомним, первый фестиваль национальных культур «Синегорье» состоялся в Челябинске в 2005 году, сразу заявив о себе как о масштабном фольклорном форуме. Инициатором его проведения выступила Челябинская Государственная филармония. С тех пор фестиваль проводится на Южном Урале каждые два года. А с этого года фестиваль «Синегорье» станет ежегодным. Планируется, что в будущем он будет приурочен к Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.