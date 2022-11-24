Наталья Котова пообещала челябинцам строительство новых ливневок

Глава Челябинска Наталья Котова пообещала горожанам строительство новых ливневок. В прямом эфире центра управления регионом 23 ноября мэр сообщила, что в августе этого года был заключен контракт на разработку, актуализацию системы водоотведения, где будут учтены все существующие ливневые стоки и участки, где необходимо их обустройство.

Схема будет передана в администрацию Челябинска для изучения и последующей реализации.

«В настоящий момент собираются все исходные данные имеющихся канализационных стоков, после чего нам будут выданы конкретные предложения по строительству ливневок на том или ином участке, по модернизации имеющихся объектов, по устройству дополнительных коллекторов либо очистных сооружений. Мы ждем эту работу, она очень концептуальная, глобальная, денежно затратная, но ее нужно делать, и мы будем ее делать», - заявила Наталья Котова.

В момент выступления мэра поступили обращения от жителей по поводу строящейся дороги на улице 2-й Эльтонской, где, беспокоятся чуриловцы, не делают ливневок, а также по улице Каслинской, где также требуются ливневки, но их нет (это Калининский район).

Информацию по 2-й Эльтонской Наталья Котова опровергла, по Каслинской – сказала, что администрация возьмет ее в работу.

«Такого, чтобы дорогу на 2-й Эльтонской строили без ливневой канализации, быть не может. В настоящее время там уложили лишь нижний слой асфальта, верхний слой уложат в следующем году. Я думаю, что точки отвода располагаются как раз выше. Когда укладку асфальта закончат (весной 2023-го), на 2-й Эльтонской будут установлены решетки, и дождеприемники начнут работу», - отметила Наталья Котова.

Что касается Каслинской, мэр предположила, что здесь речь идет, скорее всего, о межквартальном проезде.

«У нас большое количество проездов, действительно, без стоков. Это далеко не один участок в городе. Очень много таких в Ленинском районе. В ходе реализации инициативного бюджетирования мы около двухсот миллионов стараемся направить именно на межквартальные проезды, в том числе на выполнение там работ по стокам. Когда видим, что во дворах стоит вода, делаем, и жители нам благодарны за это, потому что раньше такая работа не проводилась», - сказала Наталья Котова.

Напомним, после ремонта участка дороги на 3-го Интернационала в Центральном районе (в непосредственной близости от областного суда) проезжая часть превратилась в полноводную реку – ливневок там почему-то не предусмотрели.