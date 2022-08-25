Не пропустите! Группа «Томас» даст в Челябинске единственный в этом году большой концерт

В Челябинске в воскресенье, 28-го августа, выступит популярная рок-группа - «Томас» даст в южноуральской столице единственный в этом году большой концерт.

Поклонников творчества и друзей талантливого коллектива ждут в 19 часов в усадьбе Рябининых на улице Каслинской, 137. Начало концерта – в 20 часов. Вход – 800 рублей.

Саша Самойленко - русский музыкант, мультиинструменталист и автор песен – будет петь и аккомпанировать себе на гитаре. С 2013-го года яркий исполнитель выступает с группой и в акустическом формате. В программе концерта - акустика & электроника - прозвучат песни из альбома «Джем», а также проверенные временем хиты «Командор», «Одна Звезда», «Джин Джак», «Ягнята молчат», «Твоя тень» и многие другие любимые челябинцами композиции.

Также в усадьбе Рябининых поклонников коллектива порадует игрой на гитаре и укулеле Антон Мизонов. Специальный гость вечера – музыкант, художник, дизайнер Игорь Хухрянский (Москва), который выступит с программой «О любви, о жизни. Честно и эмоционально».