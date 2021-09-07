Нескучная классика: Челябинская филармония и Комитет по делам образования открывают «Академию симфонической музыки»

Челябинская филармония совместно с Комитетом по делам образования города Челябинска открывает новый образовательный проект — серию интерактивных концертов «Академия симфонической музыки». Он проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и предполагает создание системы поэтапного вовлечения школьников в сферу академической симфонической музыки.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской филармонии, каждая из программ создана профессиональными сценаристами, режиссерами и аниматорами, театрализована, наполнена увлекательными фактами, общением со зрителями, красочными музыкальными иллюстрациями. Проводником по миру симфонической классики для детей и их родителей станет Южно-Уральский симфонический оркестр.

Программа симфонической академии будет синхронизирована со школьной программой и поможет постепенно сделать симфоническую музыку частью повседневной жизни ребенка. На каждом концерте школьники, пришедшие в филармонический зал вместе со своими учителями музыки, будут знакомиться с разными группами симфонических инструментов, музыкальными терминами, композиторами.

Проект, как отмечают в Челябинской филармонии, охватывает аудиторию учащихся с четвертого по восьмой классы общеобразовательных школ и рассчитан на пять лет. Каждая классная параллель посещает симфонические концерты в течение пяти лет, завершая цикл в восьмом классе. Каждый год в академию приходят новые ученики.

Младшие школьники, только поступившие на первый курс «Академии симфонической музыки», будут знакомиться с музыкой через сказку. По мере взросления аудитории станут серьезнее и темы концертов. На последующих курсах академии речь пойдет о вечных темах искусства и жизни: любви, верности, подвиге, исторических образах в музыке, основных музыкальных жанрах, художественных стилях XVIII-XIX веков (барокко, классицизм, романтизм). Заключительными темами станут музыкальная культура XX века от авангарда и неоклассицизма до джаза и рока.

Академия симфонической музыки стартует десятого сентября в 13 часов в Концертном зале им. С.С. Прокофьева театрализованным музыкальным представлением «Симфоническое Лукоморье». Южно-Уральский симфонический оркестр вместе с другими артистами (Профессором музыки и Домовым Филимоном Филармоновым) под предводительством дирижера Адика Абдурахманова отправится в путешествие по русскому Лукоморью. Ребята встретятся с Бабой-Ягой и Кикиморой, услышат три музыкальных чуда, увидят Жар-птицу, познакомятся с деревянными духовыми инструментами.

В день старта проекта перед началом концерта между Челябинской филармонией и Комитетом по делам образования города Челябинска будет подписано соглашение о сотрудничестве.

В 2021-2022 годах участие в проекте примут по одному классу из десяти разных школ Челябинска. Предполагается, что через пять лет при продолжении деятельности образовательного проекта единовременно в нем будут принимать участие 1500 человек с ежегодным обновлением контингента на 300 новых участников.