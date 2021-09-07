07.09.2021
В Челябинской области мужчины меняют имена в 71 год, женщины – в 85
07.09.2021
Нескучная классика: Челябинская филармония и Комитет по делам образования открывают «Академию симфонической музыки»
07.09.2021
В новом сезоне «Манекен» представит три премьеры
07.09.2021
Челябинский музей изобразительных искусств присоединился к проекту «Пушкинская карта»
06.09.2021
В Карабаше объявлен режим «черного неба»
06.09.2021
В поселке Карабулак рабочий сорвался с крыши
Нескучная классика: Челябинская филармония и Комитет по делам образования открывают «Академию симфонической музыки»
06.09.2021
В Челябинске пройдет церемония торжественного открытия Детской филармонии
06.09.2021
Памяти 26-ти погибших в Аргуне: в Челябинске может появиться Аллея сыновей
28.05.2021
Детская филармония Челябинска получит 40 новых инструментов
31.03.2021
Челябинцы могут приобрести абонементы в филармонию со скидкой
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021