В Челябинской области никто из привитых медиков не заболел

Челябинская область не запрашивала помощи у минобороны РФ в борьбе с ковидом

Нетленную историю любви воплотят на сцене Челябинского театра оперы и балета

В эти выходные, 21 и 22 ноября, в Челябинском театре оперы и балета состоится премьера балета «Ромео и Джульетта». Создатели спектакля обещают удивить южноуральских зрителей нетрадиционными декорациями.

Оформлением спектакля занимался член Российской академии художеств Дмитрий Чербаджи. По его задумке, на сцене будет размещена сложная двухуровневая конструкция из жестких декораций, а костюмы актеров соединят в себе элементы, присущие различным эпохам.

«Произведение затрагивает вечные темы, поэтому нам хотелось через балет связать все эпохи. Быстро менять временные планы позволяет новое пространственное решение, которое сделано из металла, стеклопакета и всего того, что можно было задействовать в спектакле. Традиционные декорации у нас отсутствуют», – отметил Дмитрий Чербаджи.

Как рассказал артист балет Алексей Шакуро, исполняющий партию Ромео, в этом спектакле самое главное – танцевать от сердца: «Нам нужно, чтобы зритель почувствовал любовь между главными героями произведения. В этом балете особенно важна душа».

Все билеты на премьеру «Ромео и Джульетта» в эти выходные уже раскуплены, но уже после Нового года спектакль будет в репертуаре.