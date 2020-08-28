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Новый сезон филармонии откроет гордость Челябинска, пианист-виртуоз Дмитрий Шишкин

Культура
Сегодня, 15:44
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Автор: 
 Людмила Фёдорова

После длительного периода самоизоляции Челябинская филармония  вновь готова  к встрече со  своими поклонниками.  Как сообщила нашему корреспонденту пресс-секретарь  филармонии Александра Третьякова,  17 сентября на сцене Концертного зала им. С.С. Прокофьева состоится открытие 84-го филармонического сезона. Он обещает стать  уникальным событием, так как откроют его Челябинский симфонический оркестр под управлением Адика Абдурахманова и лауреат XVI международного конкурса им. П. И.Чайковского, один из виртуознейших пианистов, гордость  музыкального Челябинска,   воспитанник его  музыкальной школы Дмитрий Шишкин.

Дмитрию двадцать восемь лет. Обучаться искусству фортепианной игры он начал в два с половиной года. Его первой наставницей и педагогом была мама, преподаватель музыки. В три года Дима, которого уже тогда пресса называла вундеркиндом, дал свой первый сольный концерт в зале музыкальной школы родного Челябинска. Причём, программу этого концерта маленький музыкант  и композитор составил из собственных сочинений. В три с половиной года он стал обучаться у знаменитого  музыкального педагога  Челябинска – Светланы Вячеславовны Ивановой, и уже в четыре года был переведён в специальную музыкальную школу, где его наставником стала Ирина Александровна Рязанова.  Впервые звание лауреата международного конкурса он получил в шесть лет, выступив на фестивале «Берег Надежды» в Болгарии, и в этом же возрасте завоевал Гран-при на Конкурсе юных пианистов  в Челябинске. В семь лет  Дима победил на конкурсах в Екатеринбурге и Москве, а в восемь  в Челябинске его назвали Человеком года в  номинации «Юное дарование».  В 9 лет юный челябинский пианист попал в поле зрения Благотворительного Фонда Владимира Спивакова и   после выступления в Кремле и Оружейной палате  буквально на следующий день был принят в Школу  имени Гнесиных.

 В Московской консерватории  Дмитрий обучался у пианистки Элисо Версаладзе. затем совершенствовался в Италии у Эпифанио Комиса.  Гастрольную деятельность  Дима Шишкин начал с самых юных лет, выступал с  известными оркестрами в Германии, Болгарии, Китае, Англии, Франции, Испании … В прошлом году челябинские меломаны внимательно следили за ходом одного из самых престижных музыкальных международных конкурсов – имени П.И.Чайковского, в котором принимал участие их знаменитый земляк. В состязании с большими музыкантами мира Дмитрий  одержал  серьёзную победу – стал обладателем второй премии.  Сейчас молодой  музыкант  много гастролирует  по миру  со знаменитыми оркестрами, записал несколько дисков и стал артистом лейбла KNS Classics (Италия).

И вот долгожданная встреча  с одним из самых  виртуознейших современных пианистов в  родном ему Челябинске. Она состоится в рамках федеральной программы «Всероссийские филармонические сезоны», организованной Министерством культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонией.

В исполнении Дмитрия Шишкина и симфонического оркестра  под управлением Адика Абдурахманова в первом отделении программы  прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор Сергея Рахманинова и симфония № 3 ля минор Петра Чайковского. Во втором отделении будет исполнена Третья симфония Чайковского – одно из прекраснейших произведений в симфонической литературе всех времен.

Начало концерта — в 18:30.

Билеты на открытие сезона можно приобрести в кассах филармонии с 31 августа, а на сайте филармонии – с 27 августа.

 

 

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Автор: 
 Людмила Фёдорова
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