Новый сезон и новые интерьеры Нового художественного театра

В Челябинске сегодня, шестого октября, Новый художественный театр отрывает очередной сезон спектаклем «Саня, Ваня, с ними Римас».

Об этом в своем телеграм-канале горожанам сообщила мэр Наталья Котова, отметившая, что только в этом году постановка стала трехкратным лауреатом международного театрального фестиваля.

При этом градоначальника пояснила, что «открытие пока техническое - в театре завершаются последние приготовления к полноценной работе».

«О полном завершении масштабной реконструкции мы объявим в ноябре, тогда же состоится официальное открытие театра в привычном многим челябинцам здании по проспекту Ленина, 19», - рассказала Наталья Котова.

По словам главы города, в здании НХТ отремонтировали все помещения - от фойе до зрительного зала. Теперь у театра новые кровля, система вентиляции, аппаратная и гримерная (теперь гримерных две, раньше актеры и актрисы ютились в одной), а также самое современное сценическое оборудование.

Отметим, нынешний сезон для Нового художественного театра – юбилейный, тридцатый.

Ремонт здания НХТ проводится за счет средств областного бюджета в рамках региональной государственной программы «Развитие культуры в Челябинской области».