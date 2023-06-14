Новый сезон Златоустовского «Омнибуса» откроют «Райские птички»

Златоустовский драматический театр «Омнибус» приступил к работе над новым спектаклем, премьерой которого откроется следующий сезон творческого коллектива. Его репертуар пополнят «Райские птички» - трагикомедия по пьесе Валентины Аслановой.

Как рассказала корреспонденту «Урал-пресс-Информ» заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, Валентина Асланова, заслуженная артистка России и Азербайджана, успешно совмещает актёрскую карьеру с писательским ремеслом – она поэт, прозаик и драматург, член Союза писателей РФ. Пьесы Аслановой с успехом идут на ведущих сценах России, а также Болгарии, Канады, Франции, Англии.

У коллектива «Омнибуса» уже был успешный опыт сотрудничества с драматургом: 12 лет на малой сцене «Сфера» успешно шел по её пьесе спектакль «Дамское танго».

По словам режиссера – постановщика, заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Горбачевского, новая работа театра - «Это история про женское одиночество. Все женщины хотят любви, мечтают о семье, детях, но в силу разных жизненных обстоятельств не у всех эти мечты сбываются. Так получилось, что героини пьесы встречаются в больнице в отделении травматологии. У каждой в судьбе своя драматическая история. И когда подходит время к выписке из больницы, им трудно расставаться, потому что отношения у них сложились как у родных сестер. И так им хочется сохранить этот уютный хрупкий мир!.. Поэтому одна из главных тем нашей будущей премьеры– бережное отношение к женщине, матери, хранительнице очага…»

Вместе с Борисом Горбачевским над спектаклем работают его постоянные соавторы –художник-постановщик заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Башкортостана Виктор Хлыбов, художник по костюмам – Лилия Файзулина, хореограф – Виктория Пестова.

В спектакле заняты артисты театра: Алена Михеева, Екатерина Жижина, Надежда Незнахина, Валерия Шакирова, Наталья Фаустова, Вероника Небывалова, Максим Проскуряков, заслуженный работник культуры и искусств Челябинской области Максим Фаустов, Виктория Фролова, Вячеслав Воронцов, Александр Кузнецов.

Премьера спектакля запланирована на 11 ноября этого года.