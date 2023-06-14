14.06.2023
В Челябинске, Копейске и Сосновском районе стартовал проект «Чисто! Пластик»
14.06.2023
Новый сезон Златоустовского «Омнибуса» откроют «Райские птички»
14.06.2023
Профилактическое мероприятие «Мотоциклист» проведут южноуральские полицейские
14.06.2023
Дезертиры и ушедшие в «самоволку» военнослужащие могут избежать наказания
14.06.2023
На Таганае раньше обычного зацвел любовный корень
14.06.2023
В Челябинске в этом году появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
Новый сезон Златоустовского «Омнибуса» откроют «Райские птички»
08.06.2023
Проект Златоустовского театра «Омнибус» на платформе «Смартека»
26.04.2023
Неделя милосердия Златоустовского «Омнибуса» - годовщине Победы
10.04.2023
В Златоустовском «Омнибусе» завершился конкурс «Я люблю театр»
04.04.2023
Театр Златоуста завершит 103-й сезон «Похождениями Чичикова…»
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023