Новый век Челябинская драма начнёт с «Безымянной звезды»

Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова 28 сентября открывает новый театральный сезон. Главным событием ведущего театра области в предстоящем (101-м) сезоне станет празднование 100-летнего юбилея.

В большой программе юбилейного года Челябинской драмы много ярких событий. А летопись своего нового столетия театр открывает премьерой – спектаклем по пьесе одного из самых известных румынских прозаиков и драматургов XX века Михаила Себастиана «Безымянная звезда». Символично, что новая постановка– это дебют на большой сцене молодого талантливого режиссера Дарьи Догадовой, которая уже запомнилась челябинским театралам своими работами малой формы. Это и цикл театральных патриотических уроков к 75-летию Великой Победы «Маленькие герои большой войны», и поставленный на малой сцене спектакль по пьесе Л.Разумовской «Под одной крышей».

В прошлом году Дарья Догадова с отличием окончила Новосибирский государственный театральный институт и была приглашена в Челябинский театр имени Наума Орлова на должность режиссера-постановщика. Уже в тех своих первых постановках начинающий режиссер продемонстрировала такие важные профессиональные качества, как нестандартное образное мышление, богатую фантазию и умение работать с актерами. Вот и премьерный спектакль «Безымянная звезда» - это совершенно новое прочтение и неожиданное режиссерское решение хорошо известного сюжета.

Вот краткий его пересказ. Учитель астрономии из тихого провинциального городка совершил большое открытие, которое перевернуло его жизнь. Он открыл новую звезду, и в одно мгновенье все прежние его заботы, как ему показалось, превратились в заблуждение и безумие. Произошло чудо! Звезда спустилась к нему с небес! Она светила так ярко, кружила голову изысканными ароматами. Она была тайной, загадкой. Она была… Она подарила ему счастье и обрела счастье сама. Она стала его первой любовью и последней надеждой, но лишь на краткий миг, потому что «ни одна звезда не отклоняется от своего пути», а значит, и земное счастье звездам недоступно –это незыблемый закон Вселенной. Попытка нарушить его всегда оборачивается трагедией.

На постановку «Безымянной звезды» Дарья Догадова весной нынешнего года выиграла грант на Всероссийском конкурсе по поддержке молодой режиссуры.

Примечателен и тот факт, что вместе с Дарьей Догадовой, делающей в режиссуре первые профессиональные шаги, над спектаклем работала опытная постановочная группа из Москвы и Санкт-Петербурга: художник – постановщик Николай Слободяник, композитор Виталий Истомин, художник по свету Тарас Михалевский. В творческой биографии каждого из них уже десятки спектаклей, созданных в лучших российских театрах, в числе которых БДТ им. Г.А. Товстоногова, Малый театр, Театр им. Евгения Вахтангова, МХТ им. А.П. Чехова и другие.

В первом спектакле юбилейного года театра заняты его ведущие актёры: народный артист России Борис Петров, Михаил Гребень, Дмитрий Олейников, Алексей Мартынов, Анастасия Пузырёва.

Сдача премьерного спектакля для представителей СМИ 27 сентября (в 18-00).