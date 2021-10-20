Дмитрий Маликов представил спектакль «Перевернуть игру» на сцене Детской филармонии

Во вторник, 19 октября, Народный артист России Дмитрий Маликов представил в Челябинске, на сцене Детской филармонии Южного Урала, спектакль «Перевернуть игру». Цель постановки – найти компромисс в вечном конфликте отцов и детей, связав классическую и современную музыку.

В основе спектакля – диалог девочки-диджея и пианиста, у каждого из которых свои музыкальные пристрастия. Примечательно, что спор получился не занудным, помогли разрешить конфликт странным образом явившиеся фантомы Баха, Бетховена, Моцарта, Майкла Джексона. Они рассказали свои истории от первого лица. Всего за полтора часа Дмитрий Маликов и актеры московских театров показали зрителям краткую историю музыки от Бетховена до дабстепа.

В спектакле звучали классические произведения Сергея Прокофьева, Вольфганга Амадея Моцарта, Кристофа Глюка и других композиторов. После спектакля на пресс-конференции Дмитрий Маликов рассказал, что на сцене стоял не рояль, а синтезатор, который может имитировать звуки фортепиано, органа и клавесина. Поэтому фонограмма на сцене звучала, но часть композиций сыграл сам Дмитрий Маликов.

Спектакль впечатлил не только детей, но и взрослых. Отметила значимость постановки общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

«Мы увидели удивительный спектакль: своеобразный сплав театрального и музыкального искусств. Он носит просветительский характер, но при этом поставлен в таком развлекательном ключе, что смотрелся на одном дыхании. Маленькие зрители не отводили глаз от сцены. Автобиографические рассказы от первого лица смотреть гораздо интереснее, чем изучать их в учебниках», - сказала Ирина Текслер.

Как рассказал Дмитрий Маликов, спектакль существует уже пять лет и по-прежнему актуален. Театральной труппе удалось объехать всю страну, а всего на сегодняшний день постановку удалось показать зрителям более 150 раз. Теперь ее увидели и школьники Челябинска.

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«Мне захотелось продолжить просветительский проект «Уроки музыки», так и появилась идея спектакля. Я подумал, что его формат будет сложным, но полезным и уникальным. Мы целый 2015 год писали сценарий, а потом с 2016 года готовили постановку с режиссером Ольгой Субботиной. Сейчас мы хотим его усовершенствовать, приспособить к современным реалиям. Поэтому проект будет дальше жить», - поделился историей спектакля и планами Дмитрий Маликов.

Чтобы показать спектакль в Челябинске организаторам пришлось очень постараться, поскольку декорации не помещались на камерной сцене Детской филармонии. Поэтому, как рассказал Дмитрий Маликов, технический директор до часу ночи перед показом подпиливал декорации. Впрочем, звездных гостей все же впечатлила Детская филармония.

«Я очень вдохновилась цветными креслами, у меня сразу возникли ассоциации с фильмами Уэса Андерсона. У меня появилось столько энергии, а до этого я засыпала! Оформление зала, кресла, их эргономичность: мне показали, как они складываются для маленьких зрителей. Все это очень мило и удивительно», - сказала актриса спектакля Виктория Белякова.

В среду, 20 октября, в 12 и 15:30 в Детской филармонии состоится вторая часть просветительского проекта. Дети и их родители смогут посетить мастер-классы с участием Дмитрия Маликова. У зрителей будет возможность лично пообщаться с артистом на самые разные темы: классическая музыка и современные тренды, кумиры, будущее, карьера и успех.