«Омнибус» Златоуста пополнит репертуар спектаклями для слабовидящего зрителя

Театр «Омнибус» Златоуста (Челябинская область) пополнит свой репертуар четырьмя спектаклями с тифлокомментариями.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, новый проект запускается в Златоустовской драме с девятого октября. Это стало возможным благодаря гранту по программе поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», который выиграл «Омнибус».

Теперь, благодаря полученному оборудованию и специалисту-тифлокомментатору, слабовидящие зрители Златоуста, Миасса и Кусы смогут получить полное представление о происходящем на сцене.

Комедия – фарс «Ход конем» Константинова, Рацера, комедия «Мнимый больной» Мольера, трагикомедия «Старший сын. Встречи в предместье» Вампилова – этими спектаклями смогут насладиться взрослые. Детей порадует музыкальная сказка «Иван-царевич и Серый волк» Илюхова.

Для удобства зрителей на выделенные министерством культуры Челябинской области деньги в билетном зале установлены таблички со шрифтом Брайля.

В дальнейшем в театре появится индукционная петля для людей с нарушением слуха, которая будет располагаться со второго по десятый ряд зрительного зала.