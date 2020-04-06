Онлайн-театр Озёрского «Золотого петушка» покажет спектакли-лауреаты

Озерский театр кукол «Золотой петушок» в связи с продолжением карантина продлил свою онлайн - афишу спектаклей для детей и взрослых.

«На этой неделе, - рассказывает Наталья Геннадьевна, - мы покажем три популярных у зрителей спектакля, рассказала корреспонденту ИА «Урал-пресс-информ» заведующая литературной части театра Наталья Светличная. - Один из них - «Ящик Пандоры» Б.Чабана, созданный на грант корпорации «Росатом». Премьера спектакля состоялась в 2013 году и вызвала жаркие споры. В основе пьесы не мифы и легенды Древней Греции, а совершенно другая эпоха. Наш спектакль - своеобразная версия происхождения одного из величайших открытий 20 века. Атомная энергия – это та отрасль, которая неразрывно связана с историей нашего Озёрска, Поэтому он так дорог нам. В 2015 году спектакль стал лауреатом в номинации «Лучший актерский ансамбль» на Челябинском областном фестивале профессиональных театров «Сцена».

Показ «Ящика Пандоры» состоится 10 апреля в 18-00.

На следующий день, в субботу (11 апреля в 11-00), выйдет спектакль «Стрелы солнца» Ж.Витензон. Эта северная сказка стала настоящей жемчужиной в репертуаре театра кукол. Трогательная история о

настоящей материнской любви и суровых испытаниях, которые предстоит пройти ее детям – это притча в морозных узорах северной природы, народных напевах и национальных танцах. Удивительный колорит спектакля – огромная заслуга художника Надежды Сиркис и Сергея Гальперина, создававшего музыкальную палитру спектакля, соединив подлинные фольклорные темы в своей аранжировке с собственными стилизованными композициями.

В 2010 году спектакль тоже стал лауреатом областного фестиваля профессиональных театров «Сцена» в номинации «Лучший спектакль для детей». Также он получил спецприз «За актерский ансамбль» в конкурсе «Территория культуры Росатома». А в 2011 году был признан победителем Межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад» в номинации «Лучший спектакль для детей».

Третий спектакль «Маша и Медведь» для самых маленьких зрителей будет показан в воскресенье (12 апреля в 11-00). Спектакль поставлен по пьесе В. Швембергера, написанной по мотивам русской народной сказки. Оба персонажа сказки стали самыми любимыми и популярными у детворы.

Все три спектакля можно найти в онлайн–театре «Золотого петушка» в указанное время по ссылке