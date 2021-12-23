Оперу «Руслан и Людмила» смогут оценить челябинцы в театре оперы и балета имени Глинки

Международный фестиваль классической музыки "Кармен: музыкальные шедевры русской классики" сегодня, 23 декабря, в Челябинском театре оперы и балета завершит концертно-сценическая версия оперы "Руслан и Людмила" М. Глинки с участием приглашенных артистов. Звезда оперной сцены Казахстана Альфия Каримова, исполняющая партию Людмилы, рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» о работе с челябинскими солистами и оркестром, а также о ключевом сходстве между артистами и спортсменами.

Над оперой «Руслан и Людмила» Михаил Иванович Глинка работал около пяти лет. В обсуждении плана оперы принимал участие и Александр Сергеевич Пушкин – автор поэмы-первоисточника. Сегодня музыкальный шедевр входит в сокровищницу русской классики, но крайне редко идет на сценах российских театров. На челябинской сцене опера будет исполнена впервые за долгое время. Когда народную артистку Республики Башкортостан Альфию Каримову пригласили на роль Людмилы, исполнительница сразу же согласилась и специально для спектакля выучила партию.

«Есть такие партии, которые учишь-учишь и все равно тяжело запоминаются. А Людмила легла и на голос, и на музыкантское существо. Училась она легко и непринужденно. Естественно, арии – шедевры мирового масштаба. Они всегда есть в репертуаре любой профессиональной певицы. Для меня этот проект и возможность прикоснуться к оперной музыке именно в классическом прочтении – большой праздник. Люблю, когда оперные спектакли ставятся, как надо. С шикарными кокошниками, красивыми костюмами, длинными косами. Сегодня у меня будет много премьер: и новая партия, и дебют в челябинском театре, и работа с новыми партнерами, дирижером», – рассказала Альфия Каримова.

Репетиции в челябинском театре оперы и балета шли всего пару дней. За это время звезда оперной сцены Казахстана смогла по достоинству оценить совместную с артистами, оркестром, режиссером работу.

«С огромным удовольствием работаю в челябинском театре, мы все здесь, словно единый организм. Один наш солист сказал, что спектакль – командная игра. Очень много солистов, хор, оркестр. Все мы делаем одну большую работу, которую покажем сегодня. Конечно, наша профессия такова, что все друг друга знают. Например, с Артемом Крутько (прим. ред. – солист Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. Глинки) на разных конкурсах встречались. Важно понимать, кто чего достиг, кто как звучит. Мы как спортсмены – для нас важна форма. Если не занимаешься, то и результат будет соответствующий», – подчеркнула Альфия Каримова.

Отметим, у южноуральских зрителей сегодня есть уникальная возможность услышать голос Альфии Каримовой, которым восхищались в Италии, Испании, Нидерландах, США, Канаде, Турции, Великобритании, Южной Корее и других странах. Исполнительница является обладателем Гран-при Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой и премии The opera ball award в номинации «Лучший женский голос», а также номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска». Альфия 11 раз становилась лауреатом престижных международных конкурсов, в числе которых Международный конкурс молодых оперных певцов имени Н. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург) и Международный конкурс имени Ф. Виньяса (Барселона, Испания). Артистка сотрудничает с такими знаменитыми коллективами, как оркестр и хор Академии имени А. Тосканини (Италия) и Королевский симфонический оркестр (Великобритания).

В партии Руслана выступит солист Мариинского театра Вадим Кравец. Артист становился лауреатом Международного конкурса Елены Образцовой, VI Международного конкурса молодых оперных певцов имени Н. А. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург) и Международного конкурса вокалистов имени П. Г. Лисициана (Владикавказ).

В образе Фарлафа на сцену выйдет также приглашенный солист из Мариинского театра – народный артист Республики Северная Осетия-Алания Михаил Колелишвили. В 2005 году он вошел в число финалистов Международного конкурса певцов BBC Cardiff singers of the world. Михаил – лауреат Международного конкурса вокалистов имени С. Монюшко (Варшава), III Международного конкурса Елены Образцовой (Санкт-Петербург), I Республиканского конкурса молодых исполнителей (Тбилиси), а также дипломант и обладатель приза слушательских симпатий V Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург).

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