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Осенью Челябинск увидит шекспировского «Макбета» - мечи для Камерного уже куют

Культура
Сегодня, 19:21
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Челябинский Камерный театр готовится к открытию сезона. Первой премьерой станет постановка по пьесе Уильяма Шекспира «Макбет».

Из Санкт-Петербурга прилетел режиссер-постановщик Дмитрий Турков. В театре сняли мерки и заказали костюмы для артистов, договорились с челябинским кузнецом, который должен изготовить старинные мечи.

«Конечно, это будет почти настоящее оружие и доспехи. Частично мы выбрали из тех образцов, что уже готовы, а часть мастер сделает специально для нашего спектакля», - рассказал Дмитрий Турков.

Как сообщили в пресс-службе регионального минкульта, как только будут сняты ограничительные меры, артисты начнут репетиции. Премьера «Макбета» намечена на осень.

 

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