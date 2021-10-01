Открытые мастер-класс пройдут в рамках фестиваля одного дня «Метаморфозы» в Челябинске

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова с 7 по 13 октября проведет в Челябинске открытые мастер-классы для студентов и выпускников театральных вузов, а также для представителей творческих профессий.

В рамках спецпроекта «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» педагоги Академии, мастера театрального искусства и киноиндустрии – Сергей Землянский, Михаил Милькис, Андрей Левицкий и Мария Шмаевич -проведут мастер-классыпо пластической выразительности актера, биомеханике, работе с эмоциональном жестом, импровизации и мастерству актера. Секреты профессиональной актерской игры в порой непростых условиях съёмочной площадки, и ответы на тематические вопросы будут представлены в рамках мастер-класса.

Актриса, режиссер и педагог по пластике Мария Шмаевичподелится своим опытом со всеми желающими, 13 октябряв Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова (Малая сцена), в 12:00 часов (с собой необходимо взять репетиционную форму). Мероприятие будет проходить при строгом соблюдении предписанных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований.

Спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» – масштабный культурно-просветительский проект Академии Н.С. Михалкова, который рассказывает о творчестве великих писателей А.П. Чехова и И.А. Бунина. Мероприятие проводится четвертый год подряд при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. За все время проекта фестиваль с особым успехом прошел в 12 городах страны и собрал около 11 000 участников. Подробнее о проекте – www.academynsm.ru.