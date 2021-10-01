01.10.2021
Известный музыкальный критик презентует в Челябинске свою книгу
01.10.2021
В Челябинске пройдет Всероссийский форум инклюзивного творчества «Необыкновенные люди»
01.10.2021
Открытые мастер-класс пройдут в рамках фестиваля одного дня «Метаморфозы» в Челябинске
01.10.2021
Не проезжайте мимо: колония Копейска открыла выставку для садоводов
01.10.2021
Полицейские Челябинска задержали вора аккумуляторов с большегрузных машин
01.10.2021
«Круглый стол» Златоустовского «Омнибуса» раскрыл его планы
Открытые мастер-класс пройдут в рамках фестиваля одного дня «Метаморфозы» в Челябинске
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021