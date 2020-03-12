Открываем выпускной сезон

Как провести выпускной? Конечно, весело и задорно!

Выпускной — одно из самых ярких и запоминающихся событий в жизни ребенка, а также это начало всеми любимых летних каникул. Поэтому встречать его нужно с размахом!

Друзья, мы открываем свой выпускной сезон. Только в семейном парке развлечений «Мегалэнд» и детском развлекательном центре «Play»:

- Развлекательные программы для разных возрастов;

- Незабываемые эмоции и яркие впечатления;

- Крутые призы и подарки;

- А также много аттракционов и праздничная зажигательная дискотека.

Билеты от 290 рублей за человека.

Розничная продажа билетов на выпускные не осуществляется.

Продолжительность программы от 40 минут до 1,5 часов.

Встречайте летние каникулы с нами!

Подробная информация у менеджеров: 8 (908) 577-60-15 или 8 (900) 067-99-49.

Мегалэнд

Сайт: Мегалэнд

ВКонтакте: https://vk.com/megapoliskids

Play

Сайт: Play

Инстаграм: https://www.instagram.com/play.chel/