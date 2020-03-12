Открываем выпускной сезон
Как провести выпускной? Конечно, весело и задорно!
Выпускной — одно из самых ярких и запоминающихся событий в жизни ребенка, а также это начало всеми любимых летних каникул. Поэтому встречать его нужно с размахом!
Друзья, мы открываем свой выпускной сезон. Только в семейном парке развлечений «Мегалэнд» и детском развлекательном центре «Play»:
- Развлекательные программы для разных возрастов;
- Незабываемые эмоции и яркие впечатления;
- Крутые призы и подарки;
- А также много аттракционов и праздничная зажигательная дискотека.
Билеты от 290 рублей за человека.
Розничная продажа билетов на выпускные не осуществляется.
Продолжительность программы от 40 минут до 1,5 часов.
Встречайте летние каникулы с нами!
Подробная информация у менеджеров: 8 (908) 577-60-15 или 8 (900) 067-99-49.
Мегалэнд
Сайт: Мегалэнд
ВКонтакте: https://vk.com/megapoliskids
Play
Сайт: Play
Инстаграм: https://www.instagram.com/play.chel/