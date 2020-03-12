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Открываем выпускной сезон

Культура
Сегодня, 14:31

Как провести выпускной? Конечно, весело и задорно!

 

Выпускной — одно из самых ярких и запоминающихся событий в жизни ребенка, а также это начало всеми любимых летних каникул. Поэтому встречать его нужно с размахом!

 

Друзья, мы открываем свой выпускной сезон. Только в семейном парке развлечений «Мегалэнд» и детском развлекательном центре «Play»:

   - Развлекательные программы для разных возрастов;

   - Незабываемые эмоции и яркие впечатления;

   - Крутые призы и подарки;

   - А также много аттракционов и праздничная зажигательная дискотека.

 

Билеты от 290 рублей за человека.

Розничная продажа билетов на выпускные не осуществляется.

Продолжительность программы от 40 минут до 1,5 часов.

 

Встречайте летние каникулы с нами!

 

Подробная информация у менеджеров: 8 (908) 577-60-15 или 8 (900) 067-99-49.

 

Мегалэнд

Сайт: Мегалэнд

ВКонтакте: https://vk.com/megapoliskids

 

Play

Сайт: Play

Инстаграм: https://www.instagram.com/play.chel/

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