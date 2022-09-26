Озёрский «Золотой петушок» подвёл итоги «Музыкального бурдона»

В Озерском театре кукол «Золотой петушок» завершился творческий конкурс «Музыкальный бурдон». Он был организован для детей и подростков, а также для родителей и преподавателей под девизом «Музыка повсюду! Надо лишь прислушаться». Проходил конкурс с 22 августа по 12 сентября.

«Бурдон — это многозначный музыкальный термин. Он означает непрерывно тянущийся тон или музыкальный интервал, на фоне

которого разворачивается мелодия, - рассказывает главный инициатор и организатор конкурса, заведующая литературной частью театра Наталья Светличная. – Вот и наш конкурс должен был стать непрерывным, разворачиваться на просторах Интернета и в социальных сетях, развивать фантазию участников, знакомить с талантливыми и позитивными людьми».

Все участники этого необычного состязания, как и главный герой премьерного спектакля театра «Лёнечка - будущий рок-музыкант», на котором и состоялось награждение победителей, искали звуки музыки повсюду. Конкурсанты представляли видеоролики с записью фрагмента любимой песни или фонограммы под импровизированное сопровождение.

«Символично, что самым первым участником конкурса стали главный режиссер «Золотого петушка» Дмитрий Ерохин и его сын, - продолжает Наталья Геннадьевна. - Егор - победитель музыкальных фестивалей и конкурсов, играет на саксофоне. А когда был маленький, придумывал для папы разные задания. Вслед за ними всё больше и больше участников стали делиться своими вокальными и музыкальными талантами. Самая юная из них - крохотная певунья Марианна. Она подпевала бабушке Гале известную всем с детства песенку «Жили у бабуси два веселых гуся». Конкурс дал возможность не только выявить скрытые таланты, но и пробудить у юных исполнителей фантазию. Так, пятилетний Артем Гертер даже и не подозревал, что мама решит отправить ролик на конкурс. Он просто внимательно слушал музыку и тихонечко подпевал. А когда желание солировать прорвалось, он громко запел: «Свобода! Свобода!». Этот момент был запечатлён и нашел своих почитателей на просторах Интернета.

А вот четырёхлетний Савелий Шаров под плеск воды и скрип лодочных вёсел исполнил песенку про экскаватор. Создатели рок-группы «Queen» даже предположить не могли, что в такт их известной композиции зазвучат булавы гимнасток - воспитанниц тренера Ирины Бобриковой. Видеоролик с их участием снял Валерий Румянцев, добрый друг театра и дедушка Лерочки, одной из спортсменок».

У каждого из участников был шанс на победу, ведь за них голосовали зрители в сети. Розалия Кагарманова нежно и душевно спела о любимом городе. Дочки Милы Рахимовой импровизировали на пляже. Под карусельный скрип звучал маленький ансамбль из флейты, дудки, варгана, музыкальных колокольчиков и губной гармошки.

Активными участниками конкурса стали воспитанники и педагоги детских садов. Так, педагоги Светлана Перепёлкина, Елизавета Косарева и их питомцы из детского сада №50 показали себя настоящими любителями эстрады.

Эстрадные песни легли в основу и других музыкальных номеров. Про пчеловода и пчелу пела семья Бычковых: Агния, Анечка, Александра, которым подпевал папа.

Четырёхлетний Игорь Сайфутдинов сам выучил слова песни «Ягодка малинка», которую теперь с удовольствие распевает дома. Он тоже стал участником творческого конкурса.

Главный герой спектакля театра кукол «Лёнечка - будущий рок-

музыкант» мечтает выступать в рок-группе. Конкурсанты Аня и Миша Лыжковы разделили его желание и состязались за главный приз, исполняя любимую композицию в популярном стиле.

Среди участников были и те, для кого музыка –профессия.

Музыкальные руководители представили для зрительского голосования детские номера - «Петухи запели», «Весёлые колокольчики» и песенку про весну. Это Юлия Болнокова из детского сада №26, Инна Малахова (детский сад №1) и Диана Рогальникова (детский сад №27).

Привлёк внимание «Музыкальный бурдон» и будущих музыкантов.

Григорию Беспалову 15 лет, десять из них он занимается на фортепиано у педагога Анны Богдановой и любит играть разную музыку. Для конкурса Гриша исполнил музыку из кинофильма «Трансформеры».

Виталия Федорова обучается в Озерском государственном колледже искусств на отделении дополнительного образования. Она освоила фортепиано и скрипку, что и продемонстрировала в ходе творческого состязания.

Благодаря социальной сети «ВКонтакте» конкурс

вышел за пределы Озерска. Поделились музыкальной фантазией Екатерина Тришкина, отдыхающая во Владивостоке, и Дина Степанчишина - педагог из Краснодара. А соседи из Кыштыма, из

Центра помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, представили на конкурс музыкальный фрагмент сказки «Дудочка и кувшинчик».

Все участники получили свою минуту славы, а с ней и награды –дипломы. А победители – Диана Рогальникова в номинации «Музыкальный экспромт» и Валерий Румянцев в номинации «Музыкальная фантазия» - были удостоены дипломов.

Их вручал главный режиссер театра кукол Дмитрий Ерохин на премьере спектакля «Лёнечка – будущий рок-музыкант».