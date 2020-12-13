Памяти Валентина Гафта

Вчера, 12 декабря, на 86 году жизни перешёл в другую мерность народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт. Человек великого дарования и тонкой души. Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель.

ТАСС-ДОСЬЕ. Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в семье Иосифа Рувимовича (1907-1969) и Гиты Давыдовны (1908-1993) Гафтов. Его отец - юрист, участник Великой Отечественной войны. Мать была домохозяйкой.

В школьные годы Валентин Гафт посещал занятия в драматическом кружке.

В 1957 году окончил Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького (ныне Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова). Выпускник курса народного артиста СССР Василия Топоркова.

В 1957 году Валентин Гафт дебютировал на сцене Театра им. Моссовета. До конца 1960-х годов играл в отдельных постановках Московского театра сатиры, Московского драматического театра на Малой Бронной, Московского государственного театра им. Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова").

С 1969 года по 2020 год Валентин Гафт являлся актером Московского театра "Современник". Среди его наиболее известных ролей - Городничий в "Ревизоре" по комедии Николая Гоголя, Хиггинс в "Пигмалионе" по пьесе Бернарда Шоу, Рахлин в "Коте домашней средней пушистости" по пьесе Владимира Войновича и Григория Горина. В 2001 году дебютировал в "Современнике" в качестве режиссера, вместе с Игорем Квашой и Александром Назаровым подготовил новую редакцию спектакля "Балалайкин и Ко" (пьеса Сергея Михалкова по роману Михаила Салтыкова-Щедрина). Как и в постановке Георгия Товстоногова 1973 года, исполнил в новой версии роль Глумова. В октябре 2017 года Валентин Гафт и заслуженный артист РФ Саид Багов представили в "Современнике" авторский спектакль "Пока существует пространство". Они же исполнили в нем главные роли.

Дебютной работой в кино для Валентина Гафта стала эпизодическая роль в драме Михаила Ромма "Убийство на улице Данте" (1956). Среди его наиболее популярных киноработ: лакей Брассет в музыкальном фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!" по мотивам пьесы Брэндона Томаса "Тетка Чарлея" (1975, режиссер Виктор Титов), Игорь в мелодраме "Дневной поезд" (1976, Инесса Селезнева), председатель гаражного кооператива Сидорин в трагикомедии "Гараж" (1979, Эльдар Рязанов), полковник Иван Покровский в комедии "О бедном гусаре замолвите слово" (1980, Эльдар Рязанов), Аполлон Сатанеев в музыкальной комедии "Чародеи" по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких "Понедельник начинается в субботу" (1982, Константин Бромберг), Павел Иконников в детективе "Визит к Минотавру" (1987, Эльдор Уразбаев), Дмитрий Логинов в трагикомедии "Небеса обетованные" (1991, Эльдар Рязанов), присяжный в драме "12" (2007, Никита Михалков). В общей сложности его фильмография насчитывает более ста ролей в различных фильмах и сериалах.

Актер занимался озвучиванием мультипликационных фильмов. Принимал участие в записи более двадцати радиоспектаклей.

Валентин Гафт был известен как писатель и поэт, особенно популярны созданные им эпиграммы. Автор книг "Я постепенно познаю…" (1997), "Жизнь - театр" (1998, совместно с Леонидом Филатовым), "Сад забытых воспоминаний" (1999), "Красные фонари" (2007), "Мостовая" (2017) и др.

Являлся членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств.

Народный артист РСФСР (1984).

Был награжден орденами Дружбы (1995), "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2010, 2005, 2016).

Лауреат Царскосельской художественной премии (1995), российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова "Фигаро" (2011), кинопремии "Золотой орел" (2008 - за роль в фильме "12" в составе актерского ансамбля; 2012 - специальная награда "За вклад в киноискусство").

Был удостоен театральных премий "Хрустальная Турандот" (2012, почетная номинация "За долголетнее и доблестное служение театру") и "Золотая маска" (2018, почетная номинация "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства").

Валентин Гафт был женат третьим браком на народной артистке РФ Ольге Остроумовой (род. 1947). Его первой супругой была манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды на Кузнецком Мосту Елена Изоргина. Вторая жена - балерина Инна Елисеева. В браке с ней родилась дочь Ольга (1973-2002). Также у Валентина Гафта остался внебрачный сын Вадим (род. 1971), его мать - художница Елена Никитина.

Жизни и творчеству актера посвящены документальные фильмы "Гафт, который гуляет сам по себе" (2010, режиссеры Юрий Линкевич и Михаил Минкин) и "Валентин Гафт. Чужую жизнь играю, как свою" (2015, Руслан Трещев), а также книга "Гафт и Остроумова. История любви" (2020, автор Михаил Захарчук).



Бабочка

Через муки, риск, усилья

Пробивался к свету кокон,

Чтобы шелковые крылья

Изумляли наше око.



Замерев в нектарной смеси,

Как циркачка на канате,

Сохраняют равновесье

Крылья бархатного платья.



Жизнь длиною в одни сутки

Несравнима с нашим веком,

Посидеть на незабудке

Невозможно человеку.



Так, порхая в одиночку,

Лепестки цветов целуя,

Она каждому цветочку

Передаст пыльцу живую.



Когда гусеница в кокон

Превратится не спеша,

Из-под нитяных волокон

Вырвется ее душа.



Жизнь былую озирая,

Улетит под небосвод.

Люди, мы не умираем,

В каждом бабочка живет.

Валентин Гафт