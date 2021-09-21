Песни для души: в Челябинске и Екатеринбурге в октябре состоятся концерты творческого союза «ДИВЬЯРОСА»

Концерт «ЛИКУЙТЕ» творческого союза «ДИВЬЯРОСА» пройдут 8 октября в Екатеринбурге по адресу ул.Академика Бардина 21Б КДЦ «ДРУЖБА» с 19.00 до 21.00 и 9 октября в Челябинске по адресу ул.Орджоникидзе 36 а, корпус 1 в ЧГИК с 19.00 до 21.00

«ЛИКУЙТЕ» – творческий вечер двух замечательных музыкантов и певцов Виталия и Антонины Сколовых – счастливой семейной пары и людей, влюбленных в эту жизнь и передающих свою влюбленность через звук! Их песни окрыляют, вдохновляют, помогают соприкоснуться с самыми тонкими и порой недоступными нашему сознанию струнами нашей Души. Делают нас тоньше, чище, ярче, пробуждают любовь в наших сердцах.

Этот вечер принесет радость и вдохновение абсолютно всем: и молодым людям, и людям зрелого возраста, и детям.

В группах в соцсетях также проходит розыгрыш билетов на концерт в Челябинске и в Екатеринбурге. Заказать билеты южноуральцы могут здесь, а жители Свердловской области – здесь. Подробности по номеру 89085827777.