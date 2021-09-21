21.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября
21.09.2021
«Путинские» выплаты малоимущая семья из Еманжелинска получит только после вмешательства прокуратуры
21.09.2021
Четыре банка выдали челябинке два с половиной миллиона рублей, которые она перевела мошенникам
21.09.2021
Жительница Магнитогорска пыталась незаконно получить наследство умершего сожителя
21.09.2021
С «Добрыми друзьями» и рок-музыкантами Челябинска: фестиваль для особенных подростков прошел на «ура»
21.09.2021
В Челябинской области продолжает расти число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Песни для души: в Челябинске и Екатеринбурге в октябре состоятся концерты творческого союза «ДИВЬЯРОСА»
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021