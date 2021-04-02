Пианист Арсений Рыков выпустил дебютный авторский альбом «Забытая мелодия»

Сегодня, 2 апреля, в одной из лучших в стране звукозаписывающих студий Rainy Days Records вышел дебютный авторский альбом «Забытая мелодия» («Forgotten Melody»», который записал со своим трио 25-летний пианист из Москвы Арсений Рыков. А в понедельник, 5 апреля, на основной сцене Клуба Алексея Козлова состоится концерт-презентация этого альбома.

В составе трио - контрабасист Николай Ольшанский и барабанщик Виталий Эпов. Музыкальным продюсером альбома выступил барабанщик Саша Машин, он не только спродюсировал этот дебютный альбом, но и записал его.

В сентябре 2019 года этот музыкальный коллектив стал лауреатом Гран-При конкурса молодых исполнителей «Усадьба Jazz» в Сочи. На премию музыканты получили возможность записать альбом.

У отца Арсения - известного российского журналиста Сергея Рыкова – челябинские корни. Здесь и сегодня живет практически вся его родня – мама, сестра – пианистка Светлана Рыкова, двоюродные братья, сестры.

«Любовь к музыке – общее семейное пристрастие. Старший брат Арсения Глеб играет на гитаре, сестра Ксения закончила музыкальную школу, пела в детском хоре, гастролировала с ним за рубежом, но профессионально музыкой занимается только Арсений, - рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» Сергей Рыков. - Он закончил Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства на Ордынке, затем джазовый факультет Российской Академии музыки имени Гнесиных, является лауреатом многих российских и международных джазовых конкурсов».

В годы учёбы в Гнесинке, как пишет портал Джаз.ру, Арсений продолжал стабильно брать высокие места на известных джазовых конкурсах, участвовал в летних джазовых образовательных программах в Европе, включая программы колледжа Бёркли, Амстердамской консерватории и джазовую мастерскую известного саксофониста Грега Осби, в результате чего, например, возник один из проектов Арсения - Asieny, дуэт с польской вокалисткой Иоанной Соларевич. При этом на конкурсах Арсений уже много лет регулярно показывал собственную авторскую музыку - например, его композиция «Далёкая красота» («Faraway Beauty»), которая звучит на дебютном альбоме, ещё в 2016 году получила диплом как одна из лучших авторских пьес на конкурсе «Гнесин Джаз».

«Я начал сочинять музыку ещё в музыкальной школе. С тех пор я с каждым годом всё больше понимал, что музыка становится моим главным средством самовыражения и лучшим способом поделиться своими мыслями и чувствами с окружающими, - написал Арсений Рыков в буклете к альбому. - Я всегда хотел, чтобы мои композиции помогали людям застыть на мгновение и подумать о том, что происходит вокруг и, самое главное, внутри них. На мой взгляд, музыкант несёт двойную ответственность перед своей аудиторией. Поэтому так важно быть искренним, честным и последовательным в том, что ты играешь и особенно в том, что говоришь. В альбом вошли композиции, сочиненные мной за последние два-три года. Это мои переживания и сомнения, мои победы и поражения, а также размышления о том, каким может быть современный джаз. Кто-то может услышать небольшие изменения в моей манере по мере того, как одна композиция сменяет другую, но одна вещь остаётся неизменной — то, что я ценю в музыке больше всего: красоту и важность мелодии и гармонии. Если можно было бы определить главную краску альбома, подобно тому, как нам в глаза бросается основная цветовая гамма в картине импрессионистов, то это определённо была бы светлая грусть».

Дебютный авторский альбом – это очередная ступенька профессионального роста музыканта. Таких ступенек в жизни Арсения будет, безусловно, еще очень много – в этом году, выдержав серьезный экзамен, он поступил в Берлинскую академию музыки.