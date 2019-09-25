Подведены итоги II Международный фотоконкурс «World Eco Photo – 2019»
Культура
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Подведены итоги II Международный фотоконкурс «World Eco Photo – 2019».

Конкурс, продолжая традиции масштабных международных акций в области защиты экологии и окружающей среды, был основан в 2017 году по инициативе Тюменского дома фотографии.

«Фотография – это один из самых ярких видов искусства в современном мире, - подчеркнула директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. — Это такая маленькая история, которая с помощью языка эмоций показывает нам ту действительность, которая существует, и язык этот по мере воздействия очень сильный».

В Тюмени состоялась открытие фотовыставки по итогам II Международного фотоконкурса «World Eco Photo – 2019», проводимого под патронажем FIAP. Среди почётных гостей с поздравительным словом на открытии мероприятия выступил член жюри, обладатель звания EFIAP, участник фотоклуба «Каменный пояс» фотограф из города Озёрск, Сергей Москвин.

По итогам работы жюри, которое проходило в Тюмени с 3 по 5 сентября, до голосования было допущено 1079 участников и более 12 000 работ (общее количество работ и участников еще больше). Заявки подали представители 63 стран мира. Таким образом, настоящий конкурс стал по факту самым крупным в России из когда-либо проводимых под патронажем FIAP (Международная федерация фотоискусства). Это подтвердил Сергей Майоров, официальный представитель FIAP в России, который наблюдал за работой жюри.

В число победителей, призёров и авторов, получивших акцепты данного конкурса от фотоклуба «Каменный пояс» прошли: Евгений Иванов, Николай Копайгородский, Александр Глебов, Дмитрий Кочергин и Олег Астахов. В основной номинации «Боль планеты Земля. Вода и Жизнь» - Дмитрий Кочергин был удостоен серебряной медали Ассоциация фотографов Евразия, а Александр Глебов, Николай Копайгородский и Олег Астахов стали обладателями почетных лент FIAP (FIAP ribbon).

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